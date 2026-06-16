MasterChef: Στα ημιτελικά οι «κόκκινοι» μετά από μοιραίο λάθος του Μιχάλη

Ο Πάνος πήρε τον «χρυσό» ποντό της νίκης - Τα κλάματα του Ανδρέα

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Τεστ Δημιουργικότητας επιφύλασσε η πρώτη δοκιμασία της τελευταίας ημέρας της «μητέρας των μαχών». Οι κριτές δοκίμασαν τις προσπάθειες του Πάνου και του Μιχάλη και έβγαλαν το πόρισμα.

«Έχουμε να πούμε πολλά θετικά σχόλια και για τα δύο πιάτα σε αυτήν την πρώτη δοκιμασία της ημέρας, οπότε μπράβο Μιχάλη, μπράβο Πάνο. Έχουμε όμως να πούμε και δύο "αλλά". Ένα για τον Πάνο κι ένα για τον Μιχάλη», αποκάλυψε ο Σωτήρης Κοντιζάς, προκαλώντας έκπληξη.

MasterChef: Ποτάμι τα δάκρυα στην αποχώρηση της μπλε μπριγάδας

Ο Πάνος παρουσίασε μια παραλλαγή της χωριάτικης σαλάτας, η οποία όμως, αν και άρτια εκτελεσμένη, δεν είχε κάτι το αξιοσημείωτο και σίγουρα δεν ήταν από τα πιάτα που χαρακτηρίζουν τον αρχηγό της κόκκινης μπριγάδας.

Στο άκουσμα της κριτικής, ο Μιχάλης αναθάρρησε, ωστόσο η χαρά του δεν κράτησε παρά λίγα δευτερόλεπτα. «Το πιάτο σου είχε ένα τεχνικό λάθος. Μία αστοχία. Αστοχία στο ψήσιμο του αρνιού», τόνισε ο chef Κοντιζάς και εξήγησε: «Δύο κομμάτια, διαφορετικό ψήσιμο στο καθένα. Το ένα οριακά ψημένο. Το άλλο δεν ήταν σωστά ψημένο. Ήταν πίσω. Πολύ πίσω».

MasterChef: Η αντίδραση του Μιχάλη στο ψήσιμο του αρνιού

MasterChef: Η αντίδραση του Μιχάλη στο ψήσιμο του αρνιού

«Κι αυτός είναι ο λόγος που ο πόντος πηγαίνει στον Πάνο και στην κόκκινη μπριγάδα», συνέχισε ο κριτής και τότε «μαύρισαν» όλα για τα πέντε μέλη της μπλε μπριγάδας, καθώς συνειδητοποίησαν ότι αποχωρούν σύσσωμα από το MasterChef 10.

Ο Μιχάλης στεναχωριέται για τον τρόπο με τον οποίο έλαβε τέλος το μαγειρικό του ταξίδι, αλλά και επειδή απογοήτευσε τους συμπαίκτες του. «Και ότι τελειώνει το ταξίδι με στεναχωρεί και ότι τελειώνει με αυτόν τον τρόπο. Στεναχωρήθηκα και για τα παιδιά, που τους πήρα πάνω μου. Εντάξει, ήθελα να συνεχίσω, να πάω παρακάτω. Δεν τα καταφέραμε, αλλά αυτό είναι το παιχνίδι. Κάποιος χάνει. Κάποιος κερδίζει», τόνισε.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτό θα ήταν το καλύτερο πιάτο του Μιχάλη στον διαγωνισμό, αν δεν είχε αυτή την αστοχία στο ψήσιμο.

MasterChef: Ξέσπασε σε λυγμούς ο Ανδρέας

MasterChef: Ξέσπασε σε λυγμούς ο Ανδρέας

MasterChef: Σε ποιον δίσκο έδωσαν οι κριτές τον κρίσιμο 7ο πόντο;

Ο Ανδρέας, όπως και αρκετοί άλλοι, ξέσπασε σε λυγμούς, με τα κλάματά του να «λυγίζουν» ακόμα και τους συναισθηματικά πιο «σκληρούς».

«Χαρούμενοι είμαστε, αλλά συγκινηθήκαμε κιόλας λόγω του ότι αποχωριζόμαστε πέντε φίλους», εξομολογήθηκε ο Τάσος.

Με το σκορ 6-2 υπέρ των «κόκκινων», το αποτέλεσμα είχε πλέον κριθεί και έτσι δεν χρειάστηκε άλλη δοκιμασία.

Με την ολοκλήρωση της «μητέρας των μαχών», ο Πάνος Ιωαννίδης καλωσόρισε τα μέλη της κόκκινης μπριγάδας στους ημιτελικούς.

MasterChef: Το μοιραίο λάθος που έστειλε την κόκκινη μπριγάδα στους ημιτελικούς!

MasterChef: Το μοιραίο λάθος που έστειλε την κόκκινη μπριγάδα στους ημιτελικούς!

«Κόκκινη μπριγάδα, Πάνο, Χρήστο, Τάσο, Γιώργο και Φίλιπ, συγχαρητήρια. Είστε εσείς που περνάτε στους ημιτελικούς του MasterChef 10».

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ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
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ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΑΧΩΝ
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ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ
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ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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