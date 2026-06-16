MasterChef: Σε ποιον δίσκο έδωσαν οι κριτές τον κρίσιμο 7ο πόντο;

Η μπριγάδα που πήρε τη νίκη στην τελευταία ομαδική δοκιμασία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η τελευταία ομαδική δοκιμασία του MasterChef πραγματοποιήθηκε στο Πλωμάρι της Λέσβου με δύο μπριγάδες να σερβίρουν 10 μεζέδες.
  • Η κόκκινη μπριγάδα κέρδισε τον 7ο πόντο, με τους κριτές να προτιμούν τον δίσκο της.
  • Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος χαρακτήρισε την ημέρα καλή για τις δύο ομάδες, αν και υπήρχαν αδυναμίες στα πιάτα.
  • Ο Πέτρος εξέφρασε την απογοήτευσή του για την ήττα, ενώ ο Τάσος πανηγύρισε έντονα τη νίκη της κόκκινης μπριγάδας.
  • Η κόκκινη μπριγάδα έχει πλέον προβάδισμα 5-2 έναντι της μπλε.

Η τελευταία ομαδική δοκιμασία της σεζόν διεξήχθη στο Πλωμάρι της Λέσβου, με τις δύο μπριγάδες να σερβίρουν στους κριτές έναν δίσκο με 10 λαχταριστούς μεζέδες, που να μπορούν να συνοδεύσουν ούζο. 

Η κόκκινη μπριγάδα έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στα ψάρια και τα θαλασσινά, ενώ η μπλε μπριγάδα είχε μεγαλύτερο πλουραλισμό στις γεύσεις της.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος έκανε ένα γενικότερο σχόλιο, τονίζοντας πως ήταν μια καλή μαγειρική ημέρα και για τις δύο μπριγάδες: «Ήταν μία ακόμη πολύ καλή μαγειρική ημέρα για εσάς. Δοκιμάσαμε συνολικά 20 μεζέδες, οι οποίοι είχαν κι αδυναμίες, αλλά κατά γενική ομολογία ήταν μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια, οπότε μπράβο κόκκινη μπριγάδα, μπράβο μπλε μπριγάδα», δήλωσε.

Αφού ανέλυσε έναν-έναν τους 20 μεζέδες, επισημαίνοντας τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους, ανακοίνωσε πως ο δίσκος που θα ήθελαν να ξαναπαραγγείλουν ήταν της κόκκινης μπριγάδας, η οποία κερδίζει τον κρίσιμο 7ο πόντο και πλέον έχει αποκτήσει ισχυρό προβάδισμα απέναντι στην μπλε μπριγάδα.

MasterChef: Ο δίσκος με τους ουζομεζέδες της κόκκινης μπριγάδας

MasterChef: Ο δίσκος με τους ουζομεζέδες της κόκκινης μπριγάδας

Ο Πέτρος αναγνώρισε τη δυσκολία να ανατραπεί το εις βάρος τους 5-2, ωστόσο σημείωσε πως όλοι οι συμπαίκτες του είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα, αν χρειαστεί να κατέβουν κάτω και να εκπροσωπήσουν την ομάδα τους.

«Ξενέρωσα όταν άκουσα ότι κέρδισαν οι κόκκινοι, γιατί όντως πίστευα ότι θα κερδίσουμε. Εντάξει, πολύ δύσκολο το σενάριο από εδώ και πέρα, όποιος και να κατέβει θα τα δώσει όλα».

Ο Τάσος απολογήθηκε στους αντιπάλους του για την κραυγή μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος. Στις κάμερες εξομολογήθηκε πως είναι η πρώτη φορά που πανηγύρισε τόσο έξαλλα μια νίκη της μπριγάδας του.

MasterChef: Ο Τάσος απολογήθηκε για τον πανηγυρισμό του

MasterChef: Ο Τάσος απολογήθηκε για τον πανηγυρισμό του

«Μου βγήκε αυθόρμητα. Την ήθελα πάρα πολύ τη νίκη. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά μέσα στον διαγωνισμό που δείχνω τόσο πολύ ότι χάρηκα. Μόνο χαρούμενος είμαι που καταφέραμε με τα παιδιά να κάνουμε το 5-2. Μακάρι σήμερα να πάμε στους ημιτελικούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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