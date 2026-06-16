Η τελευταία ομαδική δοκιμασία της σεζόν διεξήχθη στο Πλωμάρι της Λέσβου, με τις δύο μπριγάδες να σερβίρουν στους κριτές έναν δίσκο με 10 λαχταριστούς μεζέδες, που να μπορούν να συνοδεύσουν ούζο.

Η κόκκινη μπριγάδα έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στα ψάρια και τα θαλασσινά, ενώ η μπλε μπριγάδα είχε μεγαλύτερο πλουραλισμό στις γεύσεις της.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος έκανε ένα γενικότερο σχόλιο, τονίζοντας πως ήταν μια καλή μαγειρική ημέρα και για τις δύο μπριγάδες: «Ήταν μία ακόμη πολύ καλή μαγειρική ημέρα για εσάς. Δοκιμάσαμε συνολικά 20 μεζέδες, οι οποίοι είχαν κι αδυναμίες, αλλά κατά γενική ομολογία ήταν μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια, οπότε μπράβο κόκκινη μπριγάδα, μπράβο μπλε μπριγάδα», δήλωσε.

Αφού ανέλυσε έναν-έναν τους 20 μεζέδες, επισημαίνοντας τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους, ανακοίνωσε πως ο δίσκος που θα ήθελαν να ξαναπαραγγείλουν ήταν της κόκκινης μπριγάδας, η οποία κερδίζει τον κρίσιμο 7ο πόντο και πλέον έχει αποκτήσει ισχυρό προβάδισμα απέναντι στην μπλε μπριγάδα.

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Ο Πέτρος αναγνώρισε τη δυσκολία να ανατραπεί το εις βάρος τους 5-2, ωστόσο σημείωσε πως όλοι οι συμπαίκτες του είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα, αν χρειαστεί να κατέβουν κάτω και να εκπροσωπήσουν την ομάδα τους.

«Ξενέρωσα όταν άκουσα ότι κέρδισαν οι κόκκινοι, γιατί όντως πίστευα ότι θα κερδίσουμε. Εντάξει, πολύ δύσκολο το σενάριο από εδώ και πέρα, όποιος και να κατέβει θα τα δώσει όλα».

Ο Τάσος απολογήθηκε στους αντιπάλους του για την κραυγή μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος. Στις κάμερες εξομολογήθηκε πως είναι η πρώτη φορά που πανηγύρισε τόσο έξαλλα μια νίκη της μπριγάδας του.

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«Μου βγήκε αυθόρμητα. Την ήθελα πάρα πολύ τη νίκη. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά μέσα στον διαγωνισμό που δείχνω τόσο πολύ ότι χάρηκα. Μόνο χαρούμενος είμαι που καταφέραμε με τα παιδιά να κάνουμε το 5-2. Μακάρι σήμερα να πάμε στους ημιτελικούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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