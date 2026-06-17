Citroёn C3: Δικό σας σε 48 ώρες

Η Citroën φέρνει ακόμη πιο κοντά στους Έλληνες οδηγούς το Citroën C3. Η δημοφιλέστερη έκδοση του μοντέλου, η βενζινοκίνητη Turbo 100hp, είναι πλέον άμεσα διαθέσιμη και ετοιμοπαράδοτη μέσω του επίσημου δικτύου διανομέων Citroën σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν το νέο τους Citroën C3 με ταξινόμηση και παράδοση σε μόλις 48 ώρες.

Με τη νέα του γενιά, το Citroën C3 επαναπροσδιορίζει την έννοια της προσιτής μετακίνησης, συνδυάζοντας μοντέρνα σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία, κορυφαία άνεση και μία πλήρη γκάμα κινητήριων συνόλων που καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.

Το Citroën C3 διατίθεται στις παρακάτω εκδόσεις:

Έκδοση βενζίνης Turbo 100hp Manual

Έκδοση Hybrid 110hp Automatic

100% ηλεκτρικές εκδόσεις ë-C3 Urban & Comfort Range για μηδενικούς ρύπους και χαμηλό κόστος χρήσης

Με το νέο σχεδιαστικό του ύφος, το C3 ξεχωρίζει αμέσως χάρη στις δυναμικές αναλογίες του, την αυξημένη απόσταση από το έδαφος και τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της Citroën. Το ευρύχωρο και πρακτικό εσωτερικό του έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την καθημερινή ευκολία, ενώ η ανάρτηση και τα καθίσματα Citroën Advanced Comfort® προσφέρουν επίπεδα άνεσης που αποτελούν σημείο αναφοράς στην κατηγορία.



Παράλληλα, το νέο C3 διαθέτει προηγμένα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης, σύγχρονες δυνατότητες συνδεσιμότητας και πλούσιες σε εξοπλισμό εκδόσεις, παραμένοντας πιστό στη φιλοσοφία της Citroën για προσιτή και ανθρώπινη κινητικότητα.Η απόκτηση ενός νέου Citroën C3 είναι σήμερα πιο εύκολη και πιο άμεση από ποτέ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το επίσημο δίκτυο Citroën σε όλη την Ελλάδα και να αποκτήσουν το δικό τους νέο C3 με ταξινόμηση και παράδοση σε μόλις 48 ώρες.