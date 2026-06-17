Φαίη Σκορδά: «Εντάξει, φαγωθήκατε… πόσο ερωτική; Οικογενειακή ήταν!»

Το σχόλιο για την απόδραση με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη

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Το πρωινό της 17ης Ιουνίου ξεκίνησε με πειράγματα στον αέρα του Buongiorno, μετά το εξώφυλλο του περιοδικού Hello! που κυκλοφόρησε σήμερα κι απεικονίζει τη Φαίη Σκορδά με τον μέλλοντα σύζυγό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Φαίη Σκορδά: «Εντάξει, φαγωθήκατε… πόσο ερωτική; Οικογενειακή ήταν!»

Το περιοδικό παρουσίασε τη φωτογραφία ως «ερωτική απόδραση στο Μόντε Κάρλο», γεγονός που έγινε αφορμή για σχόλια από την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

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Η αντίδραση για το εξώφυλλο

Η Κατερίνα Ζαρίφη ανέφερε στην έναρξη της εκπομπής, «Ερωτική απόδραση στο Μόντε Κάρλο», ενώ ο Δημήτρης Ουγγαρέζος πρόσθεσε με χιούμορ «Μα, τι είναι αυτά; Να μας κρεμάνε στα μανταλάκια; Είναι δυνατόν;». Αργότερα, όταν το θέμα επανήλθε στον αέρα, η Νάνσυ Νικολαΐδου έδειξε το περιοδικό και είπε «Ήρθε η ώρα του Hello, κυκλοφορεί σήμερα. Ερωτική απόδραση στο Μόντε Κάρλο…».

Φαίη Σκορδά: «Εντάξει, φαγωθήκατε… πόσο ερωτική; Οικογενειακή ήταν!»

Η Φαίη Σκορδά απάντησε χαμογελώντας «Εντάξει, φαγωθήκατε… Πόσο ερωτική; Οικογενειακή ήταν!», ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε «Εγώ λέω ό,τι διαβάζω…» και αργότερα «Πες και τα άλλα θέματα που είναι ωραία. Έχει και τον γάμο της Δανάης». Σε άλλη τοποθέτησή της σημείωσε επίσης «Εγώ με όλη την καλή διάθεση ξεκίνησα σήμερα να σας μιλήσω για καλοκαίρι, να σκεφτούμε διακοπές, τη θάλασσα, το λαγοκέφαλο... Πάμε σε διαφημίσεις. Ας αφήσουμε τις διακοπές, θα έρθουν με το καλό».

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Η πρώτη κοινή φωτογραφία

Σύμφωνα με τα όσα παρουσιάστηκαν στην εκπομπή, η Φαίη Σκορδά είχε δημοσιεύσει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την πρώτη κοινή φωτογραφία με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη από τις διακοπές τους στο Μονακό. Στο στιγμιότυπο, το ζευγάρι εμφανίζεται χαμογελαστό, ευδιάθετο και αγκαλιασμένο στο Μόντε Κάρλο.

Φαίη Σκορδά: «Εντάξει, φαγωθήκατε… πόσο ερωτική; Οικογενειακή ήταν!»

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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΡΙΦΗ
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