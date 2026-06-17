Μύκονος: Ποια είναι η 37χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο πριν τον γάμο της

Εργαζόταν στην Prada και ήταν μητέρα ενός 3χρονου παιδιού

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Πώς έγινε το τροχαίο στη Μύκονο / Βίντεο αρχείου Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 37χρονη Ιταλίδα Σάρα Τσεκαντίνι σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Μύκονο, λίγες ημέρες πριν τον γάμο της.
  • Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με άλλο όχημα, με αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς.
  • Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Σύρου, όπου υπέκυψε στα τραύματά της.
  • Η Σάρα είχε φτάσει στη Μύκονο για το bachelorette πάρτι της και επρόκειτο να παντρευτεί τον Luca Bugialli.
  • Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε σοκ στην οικογένεια και τους φίλους της, καθώς και στην τοπική κοινωνία της Τοσκάνης.

Aνείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Μύκονο, όπου η 37χρονη Ιταλίδα Σάρα Τσεκαντίνι έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα, ενώ βρισκόταν στο νησί για να γιορτάσει το bachelorette πάρτι της, λίγες ημέρες πριν από τον γάμο της. 

Μύκονος: Τροχαίο με νεκρή μια τουρίστρια - Ήρθε στο νησί για bachelorette

Η άτυχη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με άλλο όχημα σε κεντρικό δρόμο της Μυκόνου.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο της Σύρου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά της. Από το ίδιο τροχαίο τραυματίστηκε σοβαρά και μία φίλη της. 

Νεκρή Ιταλίδα νύφη στη Μύκονο

Η 37χρονη Σάρα ήταν μητέρα ενός παιδιού

Οι ελληνικές Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν δεν προέκυψε κατανάλωση αλκοόλ από τους οδηγούς των δύο οχημάτων. 

Μύκονος: Ποια ήταν η 37χρονη που σκοτώθηκε λίγες μέρες πριν τον γάμο της 

Η Σάρα Τσεκαντίνι είχε φτάσει στη Μύκονο μαζί με φίλες της για να γιορτάσει τις τελευταίες ημέρες της εργένικης ζωής της. To ερχόμενο Σάββατο θα παντρευόταν τον σύντροφό της, Luca Bugialli.  

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, το ζευγάρι ζούσε στο Αρέτσο της Τοσκάνης και έχει μία κόρη τριών ετών. Η είδηση του θανάτου της 37χρονης βύθισε στο πένθος την οικογένειά της, τον σύντροφό της και τους φίλους της. 

Ποια ήταν η Ιταλίδα που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Μύκονο

Ιταλίδα νεκρή σε τροχαίο στη Μυκόνο

Η Σάρα εργαζόταν επί σειρά ετών στις εγκαταστάσεις της Prada στο Valvigna και ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στους συναδέλφους της. Μετά την είδηση του θανάτου της, η εταιρεία προχώρησε σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας του εργοστασίου, ως ένδειξη πένθους. 

Ο θάνατός της προκάλεσε σοκ όχι μόνο στην τοπική κοινωνία της Τοσκάνης, αλλά και σε ολόκληρη την Ιταλία, καθώς η 37χρονη ετοιμαζόταν να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της. 

 

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