Μύκονος: Τροχαίο με νεκρή μια τουρίστρια - Ήρθε στο νησί για bachelorette

Η 37χρονη θα παντρευόταν το Σάββατο

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Τραγωδία στη Μύκονο: 37χρονη εργαζόμενη στην Prada σκοτώθηκε σε τροχαίο - Θα παντρευόταν το Σάββατο / MEGA

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Θάνατος 37χρονης Ιταλίδας τουρίστριας σε τροχαίο στη Μύκονο κατά τη διάρκεια bachelorette πάρτι.
  • Η Σάρα Τσεκκαντίνι, μητέρα ενός κοριτσιού, είχε προγραμματισμένο γάμο το Σάββατο.
  • Το τροχαίο συνέβη λίγες ημέρες πριν από τον γάμο της, προκαλώντας θλίψη στην οικογένεια και φίλους.
  • Η εταιρεία Prada, όπου εργαζόταν, έκλεισε σε ένδειξη πένθους μετά την είδηση του θανάτου της.
  • Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Μύκονο ο θάνατος μιας 37χρονης Ιταλίδας, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα κατά τη διάρκεια των διακοπών της στο νησί. Η άτυχη γυναίκα είχε ταξιδέψει στις Κυκλάδες μαζί με φίλες της προκειμένου να γιορτάσει το bachelorette πάρτι της, λίγες μόλις ημέρες πριν από τον προγραμματισμένο γάμο της.

Αυτό που επρόκειτο να είναι ένα ξέγνοιαστο ταξίδι γεμάτο χαρά και προσμονή μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε ανείπωτη τραγωδία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τον μέλλοντα σύζυγό της και τους φίλους που τη συνόδευαν στο ταξίδι.

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Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε συγκίνηση τόσο στην Ιταλία όσο και στη Μύκονο, όπου η παρέα είχε φτάσει για να ζήσει μερικές στιγμές χαλάρωσης και γιορτής πριν από τον γάμο. Οι φίλες της, που βρέθηκαν δίπλα της στις τελευταίες στιγμές του ταξιδιού, αδυνατούν να πιστέψουν πώς μια τόσο ευτυχισμένη περίοδος της ζωής της κατέληξε με τόσο τραγικό τρόπο.

Σύμφωνα με το SkyTg24, η η Σάρα Τσεκκαντίνι, κάτοικος του Αρέτσο, έχασε τη ζωή της ενώ ο γάμος της ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο.

Σύμφωνα με το LiveNews ήταν μητέρα ενός κοριτσιού και εργαζόταν σε εργοστάσιο της εταιρείας Prada, το οποίο μετά την είδηση του θανάτου της, έκλεισε σε ένδειξη πένθους.

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Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, εξετάζοντας όλα τα δεδομένα που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στα αίτια της τραγωδίας.

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