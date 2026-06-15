Δράμα: Αστυνομικός μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

Το παιδί της οικογένειας τηλεφώνησε στις Αρχές

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Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα (15/6/2026)

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Συναγερμός σήμανε στη Δράμα σήμερα (Δευτέρα 15/6), αφού μια γυναίκα αστυνομικός έπεσε νεκρή έπειτα από μαχαιριές που δέχτηκε από τον σύζυγό της, ενώ ο άνδρας αυτοπυροβολήθηκε και εντοπίστηκε νεκρός λίγο αργότερα σε ΙΧ.

Μια ακόμη γυναικοκτονία έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των περιστατικών έμφυλης βίας που συγκλονίζουν τη χώρα. Πιο συγκεκριμένα, το απόγευμα της Δευτέρας (15/6) στη Δράμα εκτυλίχθηκε μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία, με θύμα μία γυναίκα αστυνομικό, η οποία έχασε τη ζωή της ύστερα από επίθεση που δέχθηκε από τον σύζυγό της, επίσης αστυνομικό.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο σπίτι του ζευγαριού. Ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στη σύζυγό του με μαχαίρι, τραυματίζοντάς την θανάσιμα. Αμέσως μετά την πράξη του εγκατέλειψε το σημείο, ενώ οι Αρχές κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό του.

Δράμα: Έβαλε τέλος στη ζωή του ο δράστης 

Δράμα: Έβαλε τέλος στη ζωή του ο δράστης 

Λίγη ώρα αργότερα, ο δράστης εντοπίστηκε νεκρός, έχοντας βάλει τέλος στη ζωή του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του όπλο, με αποτέλεσμα η υπόθεση να λάβει ακόμη πιο τραγικές διαστάσεις.

Ιδιαίτερα σοκαριστικό είναι το γεγονός ότι το ανήλικο παιδί της οικογένειας φέρεται να ήταν εκείνο που ειδοποίησε τις Αρχές, αποκαλύπτοντας την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στο οικογενειακό περιβάλλον. Το παιδί βρίσκεται πλέον υπό την προστασία συγγενικών προσώπων και των αρμόδιων υπηρεσιών.

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Οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές διερευνούν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, ενώ εξετάζονται οι συνθήκες που οδήγησαν στο φονικό. Η τοπική κοινωνία της Δράμας παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις.

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