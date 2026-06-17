Audi Nuvolari: Από την πίστα στην παραγωγή

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Audi Nuvolari: Από την πίστα στην παραγωγή
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Το Audi Nuvolari εκφράζει τον νέο ρυθμό της Audi και επαναπροσδιορίζει το «Vorsprung durch Technik» με όρους σύγχρονης τεχνολογίας, ταχύτητας και καινοτομίας.Το σχεδόν έτοιμο για παραγωγή πρωτότυπο, που εξελίχθηκε και παρουσιάστηκε μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, αποτυπώνει με τον πιο άμεσο τρόπο την αποφασιστικότητα της Audi να κινηθεί ταχύτερα στην εξέλιξη, στη λήψη αποφάσεων και στην καινοτομία, διατηρώντας αμετάβλητη την τεχνική αρτιότητα που χαρακτηρίζει τη μάρκα.

Audi Nuvolari: Από την πίστα στην παραγωγή
Ο ίδιος νέος ρυθμός συνεχίζεται και στο επόμενο στάδιο, καθώς το supercar της Audi προγραμματίζεται να περάσει στη σειρά παραγωγής και να φτάσει στους πρώτους πελάτες το συντομότερο δυνατό. Οι πρώτες παραδόσεις έχουν προγραμματιστεί για το πρώτο εξάμηνο του 2027, ενώ το άνοιγμα των παραγγελιών για την Ευρώπη αναμένεται το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Audi Nuvolari: Από την πίστα στην παραγωγή
Για την υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου χρονοδιαγράμματος, με πλήρη προσήλωση στα υψηλά πρότυπα ποιότητας της Audi, πρωτότυπα του Audi Nuvolari δοκιμάζονται ήδη σε όλο τον κόσμο. Οι δοκιμές πραγματοποιούνται σε ακραίες συνθήκες, αλλά και σε εμβληματικές πίστες και κέντρα δοκιμών, όπως το Nürburgring στη Γερμανία και το Nardò στην Ιταλία. Εκεί, οι επιδόσεις του μοντέλου αξιολογούνται και βελτιστοποιούνται συνεχώς, ακόμη και κάτω από τις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Audi Nuvolari: Από την πίστα στην παραγωγή
Το Audi Nuvolari θέτει ένα νέο τεχνολογικό σημείο αναφοράς. Μεταφέρει προηγμένες τεχνολογίες εμπνευσμένες από τη Formula 1 απευθείας στον δρόμο, συνδυάζοντας υψηλές επιδόσεις, κορυφαία τεχνογνωσία και καινοτομία σε επίπεδο παραγωγής. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το υψηλών επιδόσεων υβριδικό σύστημα κίνησης, το quattro predictive ride, η ενεργή αεροδυναμική, καθώς και το καινοτόμο Audi Space Frame με εξωτερικά στοιχεία από ανθρακονήματα.

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