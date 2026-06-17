Σήκω από την καρέκλα, και βελτίωσε την φυσική σου κατάσταση

Η μελέτη θα σε κάνει να πεταχτείς σαν ελατήριο και να αλλάξεις συνήθειες

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Έχουμε αποδεκτεί εδώ και καιρό ότι η τακτική δραστηριότητα συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας της καρδιάς. Ωστόσο, μια μεγάλη έρευνα του Βρετανικού Βιολογικού Αρχείου (UK Biobank) διαπίστωσε ότι υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο: περισσότερο από 10,5 ώρες καθίσματος την ημέρα αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας και θανάτου από καρδιαγγειακές παθήσεις, ακόμα και σε άτομα που ακολουθούν τις συστάσεις για 150 λεπτά μέτριας έως ενόργανης άσκησης κάθε εβδομάδα.

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Οι καθημερινές ασκήσεις είναι σημαντικές, αλλά το να διακόπτεις την καθιστική ζωή και να ενσωματώνεις περισσότερη κίνηση στην ημέρα σου είναι εξίσου ζωτικής σημασίας για την προστασία της καρδιάς σου.

Τα βασικά σημεία της μελέτης

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Οι ερευνητές παρακολούθησαν περίπου 90.000 ενήλικες για μια εβδομάδα, χρησιμοποιώντας επιταχυνσιόμετρα, και διαπίστωσαν ότι:

Πάνω από 10,5 ώρες καθιστικής ζωής καθημερινά συνδεόταν με 45% μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας και 62% αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακές αιτίες.

Οι κίνδυνοι αυτοί διατηρούνταν ακόμα και σε άτομα που ακολουθούσαν τις συστάσεις για άσκηση. Αντί για μια ώρα καθίσματος, η αντικατάσταση μόνο 30 λεπτών με κίνηση ζωή τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας κατά 7%, ακόμα και για τους ενεργούς ανθρώπους.

Σήκω τώρα!

Όσοι εργάζονται σε γραφείο ή υιοθετούν μια καθιστική στάση ζωής γνωρίζουν καλά ότι οι ώρες που περνούν καθισμένοι μπορεί να έχουν ανεπιθύμητες συνέπειες για την υγεία. Η παρατεταμένη καθιστική ζωή μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα όπως ο πόνος στην πλάτη, η κακή κυκλοφορία του αίματος και η αυξημένη πιθανότητα καρδιαγγειακών παθήσεων. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να διακόψεις τη μονοτονία και να σηκώνεσαι από την καρέκλα πιο συχνά, βελτιώνοντας τόσο την υγεία όσο και την ευεξία σου.

Διάβασε αναλυτικά τους τρόπους που θα σε βοηθήσουν να περιορίσει την καθιστική ζωή, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου

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