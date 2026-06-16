Δράμα: Η προφητική ανάρτηση της αστυνομικού 12 μέρες πριν δολοφονηθεί

«Όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του...»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Γυναικοκτονία 43χρονης αστυνομικού στη Δράμα από τον εν διαστάσει σύζυγό της, ο οποίος αυτοκτόνησε αργότερα.
  • Η γυναίκα είχε προειδοποιήσει για τη συμπεριφορά του συζύγου και είχε ζητήσει ψυχιατρική αξιολόγηση.
  • Ο δράστης επιτέθηκε με οχτώ μαχαιριές, ενώ το 10χρονο παιδί τους ειδοποίησε τις Αρχές.
  • Η ανάρτηση της γυναίκας 12 μέρες πριν τη δολοφονία φανερώνει προφητικά τη δραματική κατάσταση.
  • Η τοπική κοινωνία είναι σοκαρισμένη, με τα παιδιά της οικογένειας να λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη.

Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία της Δράμας μετά τη γυναικοκτονία της 43χρονης αστυνομικού από τον εν διαστάσει σύζυγό της, επίσης αστυνομικό, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Δράμα: Αστυνομικός μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

Εντύπωση προκαλεί ανάρτηση που είχε κάνει η άτυχη γυναίκα, δώδεκα ημέρες πριν από το τραγικό τέλος της στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια ανάρτηση που σήμερα μοιάζει ανατριχιαστικά προφητική. 

H προφητική ανάρτηση της γυναίκας που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στη Δράμα

H προφητική ανάρτηση της γυναίκας που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στη Δράμα

«Η ελληνική οικογένεια βάλλεται απ' τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, αλλά όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του μια ανάσα απ' τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανάρτηση που είχε επιλέξει να αναδημοσιεύσει.

Καλαμάτα: Τη σκότωσε με 40 μαχαιριές - Σοκάρει η ιατροδικαστική εξέταση

Η φράση αυτή αποκτά σήμερα τραγική διάσταση, καθώς η ίδια έπεσε νεκρή από τα χέρια του ανθρώπου με τον οποίο είχε δημιουργήσει οικογένεια και αποκτήσει δύο παιδιά.

Δράμα: «Είχε γίνει υπερβολικά ζηλότυπος»

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως προμελετημένη γυναικοκτονία.

Ο αστυνομικός που δολοφόνησε τη σύζυγό του στη Δράμα

Ο αστυνομικός που δολοφόνησε τη σύζυγό του στη Δράμα

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ερευνητών, ο δράστης δεν είχε αποδεχθεί το γεγονός ότι η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει ως επικίνδυνο για τη σωματική της ακεραιότητα και είχε ζητήσει να υποβληθεί σε ψυχιατρική αξιολόγηση.

Αμπελόκηποι: «Θόλωσα! Έβαλα τη σορό στο πατάρι για τα παιδιά»

Συγγενείς και φίλοι της άτυχης γυναίκας περιγράφουν έναν άνθρωπο που το τελευταίο διάστημα είχε γίνει υπερβολικά ζηλότυπος και ασκούσε έντονη πίεση στη σύζυγό του. 

Το ζευγάρι βρισκόταν ήδη σε διάσταση και, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε συμφωνήσει να προχωρήσει σε διαζύγιο μόλις ολοκληρώνονταν οι σχολικές υποχρεώσεις του μικρότερου παιδιού τους.

Δράμα: Η καταγγελία και η ψυχιατρική αξιολόγηση

Η 43χρονη αστυνομικός είχε εκφράσει τους φόβους της για τη συμπεριφορά του εν διαστάσει συζύγου της και είχε απευθυνθεί στους προϊσταμένους της ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

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Η γυναίκα είχε καταγγείλει στην υπηρεσία της τον εν διαστάσει σύζυγό της και είχε ζητήσει την ψυχιατρική του εξέταση

Η γυναίκα είχε καταγγείλει στην υπηρεσία της τον εν διαστάσει σύζυγό της και είχε ζητήσει την ψυχιατρική του εξέταση

Ο αστυνομικός εξετάστηκε από τον αρμόδιο ψυχίατρο της ΕΛ.ΑΣ., ωστόσο δεν προέκυψαν ευρήματα που να δικαιολογούν περαιτέρω μέτρα ή την αφαίρεση του υπηρεσιακού του όπλου.

Παρά τις κινήσεις που έκανε για να προστατευθεί, η γυναίκα δεν κατάφερε να αποφύγει τη μοιραία επίθεση που έμελλε να βυθίσει στο πένθος την οικογένειά της, τους συναδέλφους της και ολόκληρη την τοπική κοινωνία της Δράμας.

Δράμα: Τη σκότωσε με οχτώ μαχαιριές

Ο συναγερμός στις Αρχές σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Ιουνίου, όταν η γυναίκα εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη μέσα στο σπίτι της, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που φέρεται να δέχθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο άνδρας της επιτέθηκε μέσα στην κατοικία και τη μαχαίρωσε επανειλημμένα. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι το θύμα έφερε οκτώ τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη και στα πλευρά, ενώ δίπλα στη σορό βρέθηκε το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Συγγενείς της αστυνομικού δήλωσαν πως ο εν διαστάσει σύζυγός της είχε γίνει τον τελευταίο καιρό ιδιαίτερα ζηλότυπος

Συγγενείς της αστυνομικού δήλωσαν πως ο εν διαστάσει σύζυγός της είχε γίνει τον τελευταίο καιρό ιδιαίτερα ζηλότυπος

Οι συνάδελφοί της αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο τη βρήκαν ημίγυμνη πάνω στο κρεβάτι, σε υπόγειο χώρο του σπιτιού. Παρά τη γρήγορη μεταφορά της στο Νοσοκομείο Δράμας, οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή.

Δράμα: Το παιδί της οικογένειας ειδοποίησε τις Αρχές

Τη γυναίκα εντόπισε αιμόφυρτη ο 10χρονος γιος του ζευγαριού. Το παιδί τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ενημέρωσε πως η μητέρα του ήταν τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. «Η μητέρα μου είναι τραυματισμένη στο υπόγειο», είπε σοκαρισμένος στους αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ενώ οι πληροφορίες που έδωσε το παιδί συνέβαλαν στις έρευνες για τον εντοπισμό του πατέρα του.

Το ζευγάρι είχε αποφασίσει να πάρει διαζύγιο

Το ζευγάρι είχε αποφασίσει να πάρει διαζύγιο

Το σοκ που υπέστη ο ανήλικος θεωρείται ιδιαίτερα βαρύ, ενώ τόσο εκείνος όσο και η ενήλικη αδελφή του βρίσκονται πλέον κοντά σε συγγενικά πρόσωπα και αναμένεται να λάβουν ψυχολογική υποστήριξη από ειδικούς.

Δράμα: Αυτοκτόνησε ο δράστης

Μετά τη δολοφονία, ο δράστης εγκατέλειψε το σπίτι και οι Αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του στο βουνό Κορύλοβο, έξω από τη Δράμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε αυτοπυροβοληθεί με το υπηρεσιακό του όπλο. Στο όχημα βρέθηκε ένας κάλυκας, στοιχείο που επιβεβαιώνει το επικρατέστερο σενάριο της αυτοκτονίας.

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