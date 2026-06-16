Τζένη Γεωργιάδη: Μας παρουσιάζει τον μουσικό «Θησαυρό» της που συνεπαίρνει

Ακούστε τον προάγγελο του πρώτου της δισκογραφικού άλμπουμ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τζένη Γεωργιάδη κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι «Θησαυρός» από την Panik Platinum.
  • Το τραγούδι είναι ρυθμικό και μιλάει για την ανακάλυψη της αληθινής αγάπης.
  • Μουσική: Γιάννης Φρασέρης, στίχοι: Απόστολος Μπούρας.
  • Το video clip, σε σκηνοθεσία Danny Darla, αποτυπώνει την ελληνική ύπαιθρο και τη θάλασσα.
  • Ο «Θησαυρός» είναι προάγγελος του πρώτου δισκογραφικού άλμπουμ της, που αναμένεται σύντομα.

Η ανερχόμενη ερμηνεύτρια Τζένη Γεωργιάδη, συνεχίζει τα δισκογραφικά της βήματα με το νέο τραγούδι «Θησαυρός», που από το πρώτο κιόλας άκουσμα το.. ερωτεύεσαι!

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Ο «Θησαυρός», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, είναι ένα ρυθμικό και ανεβαστικό τραγούδι που μιλάει για την ανακάλυψη της αληθινής αγάπης. Τη μουσική έγραψε ο Γιάννης Φρασέρης και τους στίχους ο Απόστολος Μπούρας.

Ο «Θησαυρός» οπτικοποιείται με ένα καλοκαιρινό video, με την υπογραφή του Danny Darla, όπου με εικόνες από την ελληνική ύπαιθρο και τη θάλασσα, η Τζένη Γεωργιάδη αποτυπώνει την ξεγνοιασιά και το συναίσθημα του έρωτα. 

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Ο «Θησαυρός» αποτελεί τον προάγγελο του πρώτου της δισκογραφικού άλμπουμ, που θα αποτελείται από μοναδικά τραγούδια, κι αναμένεται να κυκλοφορήσει σε λίγους μήνες.

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ΤΖΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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ΘΗΣΑΥΡΟΣ
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