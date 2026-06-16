Η ανερχόμενη ερμηνεύτρια Τζένη Γεωργιάδη, συνεχίζει τα δισκογραφικά της βήματα με το νέο τραγούδι «Θησαυρός», που από το πρώτο κιόλας άκουσμα το.. ερωτεύεσαι!

Ο «Θησαυρός», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, είναι ένα ρυθμικό και ανεβαστικό τραγούδι που μιλάει για την ανακάλυψη της αληθινής αγάπης. Τη μουσική έγραψε ο Γιάννης Φρασέρης και τους στίχους ο Απόστολος Μπούρας.

Ο «Θησαυρός» οπτικοποιείται με ένα καλοκαιρινό video, με την υπογραφή του Danny Darla, όπου με εικόνες από την ελληνική ύπαιθρο και τη θάλασσα, η Τζένη Γεωργιάδη αποτυπώνει την ξεγνοιασιά και το συναίσθημα του έρωτα.

Ο «Θησαυρός» αποτελεί τον προάγγελο του πρώτου της δισκογραφικού άλμπουμ, που θα αποτελείται από μοναδικά τραγούδια, κι αναμένεται να κυκλοφορήσει σε λίγους μήνες.