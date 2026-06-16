Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με total white look στο κέντρο της Αθήνας

Η παρουσιάστρια έκανε τη βόλτα της στην πόλη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου εμφανίστηκε με total white look στο κέντρο της Αθήνας.
  • Φ wore a white sleeveless knitted top and slightly flared white pants, ideal for summer.
  • Συνδύασε το outfit της με λευκά αθλητικά παπούτσια, μαύρη δερμάτινη tote τσάντα και ασπρόμαυρα γυαλιά ηλίου.
  • Χρησιμοποίησε χρυσά κοσμήματα για μια κομψή πινελιά στην εμφάνισή της.
  • Απέδειξε ότι τα μονόχρωμα σύνολα μπορούν να είναι εντυπωσιακά με σωστούς συνδυασμούς.

Μία chic εμφάνιση με καλοκαιρινή διάθεση πραγματοποίησε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στο κέντρο της Αθήνας. Η παρουσιάστρια έκανε τη βόλτα της στην πόλη επιλέγοντας ένα total white σύνολο και έκλεψε τα βλέμματα.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τα πρώτα της καλοκαιρινά ενσταντανέ με μπικίνι!

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου εμφανίστηκε με λευκό αμάνικο πλεκτό τοπ και λευκό παντελόνι σε ελαφρώς καμπάνα γραμμή, δημιουργώντας ένα μονοχρωματικό look, - ιδανικό για τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ολοκλήρωσε το outfit της με λευκά αθλητικά παπούτσια, μαύρη δερμάτινη tote τσάντα και ασπρόμαύρα γυαλιά ηλίου. Ακόμα, επέλεξε χρυσά κοσμήματα σε διακριτικό ύφος τα οποία και έδωσαν μια επιπλέον πινελιά κομψότητας στην εμφάνισή της.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι τα μονόχρωμα σύνολα μπορούν να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά, όταν συνδυάζονται με τις σωστές γραμμές και τα κατάλληλα αξεσουάρ, προσφέροντας έμπνευση για τις εμφανίσεις της πόλης τις ημέρες του καλοκαιριού.

Δες το look της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου:

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με total white look στο κέντρο της Αθήνας

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με total white look στο κέντρο της Αθήνας/ NDP

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με total white look στο κέντρο της Αθήνας

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με total white look στο κέντρο της Αθήνας

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με total white look στο κέντρο της Αθήνας

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