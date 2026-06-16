Άση Μπήλιου: «Ευχάριστες εκπλήξεις» με το εξάγωνο Αφροδίτης - Ουρανού

Οι αστρολογικές της προβλέψεις στο Breakfast@Star

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Άση Μπήλιου: Οι αστρολογικές προβλέψεις της για σήμερα 16/6/2026 στο Breakfast@Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα σχηματίζεται εξάγωνο Αφροδίτης-Ουρανού, φέρνοντας ευχάριστες εκπλήξεις.
  • Η Αφροδίτη από τον Λέοντα επηρεάζει σχέσεις και οικονομικά, προσφέροντας δώρα και θετικές εκπλήξεις.
  • Η Σελήνη στον Καρκίνο σχηματίζει τετράγωνο με τον Κρόνο, υπενθυμίζοντας υποχρεώσεις.
  • Από το απόγευμα, οι επικοινωνίες και οι επαφές είναι ευνοϊκές, ιδανικές για κοινωνικές δραστηριότητες.
  • Η Άση Μπήλιου προτείνει να εκμεταλλευτούμε τις θετικές επιρροές για να βελτιώσουμε τη διάθεσή μας.

Εξάγωνο Αφροδίτης – Ουρανού σήμερα με την αστρολογική αυτή όψη να φέρνει ευχάριστες εκπλήξεις.

Δείτε τις αστρολογικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο

«Εδώ είμαστε με μια ωραία όψη που έχει σήμερα. Έχουμε ένα εξάγωνο. Είναι η Αφροδίτη από το ζώδιο του Λέοντα που σχηματίζει εξάγωνο με τον Ουρανό στους Διδύμους. Όταν μιλάμε για τον Ουρανό, μιλάμε πάντα για πράγματα που έρχονται ως εκπλήξεις», είπε αρχικά η Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star.

«Εδώ οι εκπλήξεις φαίνεται να είναι ωραίες, γιατί είναι η Αφροδίτη, έχει να κάνει και με τις σχέσεις, έχει να κάνει και με οικονομικά, έχει να κάνει με δώρα, με ωραία πράγματα», συμπλήρωσε η αστρολόγος.

Άση Μπήλιου: «Ευχάριστες εκπλήξεις» με το εξάγωνο Αφροδίτης - Ουρανού

Όπως είπε η ίδια, «μπορεί κάποιος σήμερα να μας εκπλήξει με έναν τρόπο ωραίο, είτε σε επίπεδο σχέσεων είτε να μας κάνουν ένα δώρο που δεν το περιμέναμε. Κάτι τέλος πάντων που μπορεί να μας φτιάξει τη διάθεση».

Η Σελήνη θα βρίσκεται στο ζώδιο του Καρκίνου καθόλη τη διάρκεια της μέρας, θα σχηματίσει όμως τετράγωνο με τον Κρόνο, το μεσημέρι«Αυτό μας υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις που έχουμε, τη δουλειά, όλα τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε», σημείωσε.

Το βράδυ κλείνει με μια σύνοδο της Σελήνης με τον Ερμή. «Από το απόγευμα και μετά είναι πολύ πιο ωραία τα πράγματα, αν έχετε να κάνετε μια συζήτηση, κάποιες επαφές, είτε για επαγγελματικούς λόγους είτε και για να περάσετε καλά, να δείτε ένα φίλο. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα νομίζω ότι το πλαίσιο είναι ευνοϊκό για να τα κάνετε», κατέληξε. 

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