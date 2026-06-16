Η εξέταση των Ειδικών Μαθημάτων ξεκινά από σήμερα για χιλιάδες υποψηφίους των πανελληνίων, με το μάθημα των αγγλικών.
Το star.gr σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό όμιλο «Πουκαμισάς» παρουσιάζουν τα θέματα και τις απαντήσεις.
Τα θέματα στο μάθημα των αγγλικών
Το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων συνεχίζεται ως εξής:
- 17 Ιουνίου: Ελεύθερο Σχέδιο
- 18 Ιουνίου: Γραμμικό Σχέδιο
- 19 Ιουνίου: Γερμανικά
- 20 Ιουνίου: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία
- 22 Ιουνίου: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία
- 23 Ιουνίου: Γαλλικά
- 24 Ιουνίου: Ιταλικά
- 25 Ιουνίου: Ισπανικά
Παράλληλα, έως και τις 26 Ιουνίου διεξάγονται οι Υγειονομικές Εξετάσεις και οι Πρακτικές Δοκιμασίες για τους υποψηφίους που επιθυμούν την εισαγωγή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.