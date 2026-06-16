Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στο μάθημα των Αγγλικών

Ξεκίνησε η εξέταση στα ειδικά μαθήματα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εξέταση των Ειδικών Μαθημάτων ξεκινά σήμερα με το μάθημα των Αγγλικών.
  • Τα θέματα και οι απαντήσεις δημοσιεύονται από το star.gr σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό όμιλο «Πουκαμισάς».
  • Το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων περιλαμβάνει εξετάσεις σε Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, Γερμανικά, Μουσική, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά από 17 έως 25 Ιουνίου.
  • Υγειονομικές Εξετάσεις και Πρακτικές Δοκιμασίες διεξάγονται έως 26 Ιουνίου για υποψηφίους ΤΕΦΑΑ.

Η εξέταση των Ειδικών Μαθημάτων ξεκινά από σήμερα για χιλιάδες υποψηφίους των πανελληνίων, με το μάθημα των αγγλικών.

Το star.gr σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό όμιλο «Πουκαμισάς» παρουσιάζουν τα θέματα και τις απαντήσεις. 

Τα θέματα στο μάθημα των αγγλικών

Το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων συνεχίζεται ως εξής:

  • 17 Ιουνίου: Ελεύθερο Σχέδιο
  • 18 Ιουνίου: Γραμμικό Σχέδιο
  • 19 Ιουνίου: Γερμανικά
  • 20 Ιουνίου: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία
  • 22 Ιουνίου: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία
  • 23 Ιουνίου: Γαλλικά
  • 24 Ιουνίου: Ιταλικά
  • 25 Ιουνίου: Ισπανικά

Παράλληλα, έως και τις 26 Ιουνίου διεξάγονται οι Υγειονομικές Εξετάσεις και οι Πρακτικές Δοκιμασίες για τους υποψηφίους που επιθυμούν την εισαγωγή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

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