Ο Άλεκ Πίτερς αποτελεί παρελθόν και επίσημα από τον Ολυμπιακό, καθώς ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ομάδα, και το τέλος της συνεργασίας του με τον Σύλλογο του Πειραιά.

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ αποχαιρέτησε τους «ερυθρόλευκους» Πρωταθλητές Ευρώπης με ένα συγκινητικό βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, συνοδεύοντάς το με τη χαρακτηριστική φράση «για πάντα κόκκινος».

O Άλεκ Πίτερς ήρθε στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2022 και στην τετραετια που αγωνίστηκε υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα, κατέκτησε μία Euroleague, τρία Πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Ελλάδας.

Άλεκ Πίτερς και Εβάν Φουρνιέ / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Ο Πίτερς εξέφρασε την βαθιά του ευγνωμοσύνη προς τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ, για την πίστη και την ευκαιρία που του προσέφεραν να γίνει μέρος «κάτι πολύ μεγαλύτερου» από τον ίδιο. Παράλληλα, επιβεβαίωσε το παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων, ξεκαθαρίζοντας ότι έγινε αμοιβαία προσπάθεια για να παραμείνει, όμως η επιλογή του αφορούσε καθαρά το μέλλον της καριέρας του