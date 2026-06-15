Στο κέντρο της Αθήνας, και συγκεκριμένα στην οδό Κανάρη στο Κολωνάκι, συνέλαβε ο φωτογραφικός φακός τον Αμερικανό παίκτη του Ολυμπιακού, Άλεκ Πίτερς.

Ο Άλεκ Πίτερς με την κόρη του / Φωτογραφία NDP

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού, είχε μία άκρως επιτυχημένη σεζόν, καθώς κατέκτησε τόσο την φετινή Euroleague, μέσα μάλιστα στην έδρα του Παναθηναϊκού, όσο και το Πρωτάθλημα Ελλάδας, επικρατώντας με 3-2 επί του «αιωνίου αντιπάλου» στους Τελικούς που ολοκληρώθηκαν το περασμένο Σάββατο, στο ΣΕΦ.

Ο Άλεκ Πίτερς με τη σύζιγο και την κόρη του στο Κολωνάκι / Φωτογραφία NDP

Ο Πίτερς συνοδευόταν από την σύζυγό του, Madison Grewe, και την 2,5 ετών κόρη τους. Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και πολλά χρόνια, από την εποχή που και οι δύο σπούδαζαν στο Κολλέγιο, ενώ ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας δεν διστάζει να στείλει στη σύντροφό του, μηνύματα αγάπης και θαυμασμού, μέσα από τα social media.

Όλα δείχνουν ότι το ζευγάρι ετοιμάζεται να μετακομίσει στην γειτονική Ιταλία, και να συνεχίσει εκεί τη ζωή του, καθώς το συμβόλαιο του Πίτερς ολοκληρώνεται φέτος το καλοκαίρι, και μοιάζει αποφασισμένος να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, παίρνοντας μεταγραφή για την Ολίμπια Μιλάνο.