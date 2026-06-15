Η Κέλλυ Κελεκίδου συνεχίζει τη δισκογραφική της πορεία με το νέο της τραγούδι «Καλέ Μου Άγγελε», μια ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα που αγγίζει τις πιο ευαίσθητες χορδές της ψυχής.

Το «Καλέ Μου Άγγελε» είναι ένα βαθιά συγκινητικό τραγούδι που μιλά για τον αποχωρισμό, την απώλεια και τη δύναμη των αναμνήσεων που παραμένουν ζωντανές μέσα στον χρόνο. Με τη χαρακτηριστική εκφραστικότητα και την ιδιαίτερη χροιά της φωνής της, η Κέλλυ Κελεκίδου αποδίδει μοναδικά το έντονο συναισθηματικό φορτίο του τραγουδιού, χαρίζοντας μια ερμηνεία που συγκινεί από το πρώτο άκουσμα.

Πρόκειται για ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μουκίδη, το οποίο η καταξιωμένη ερμηνεύτρια προσεγγίζει με απόλυτο σεβασμό, αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα και τη δύναμη των στίχων και της μουσικής του μέσα από τη δική της καλλιτεχνική ματιά.

Το τραγούδι ήταν από τις πιο πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες των τελευταίων εβδομάδων, καθώς το κοινό είχε ήδη συγκινηθεί από το πρώτο άκουσμα του ρεφρέν, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από τρεις εβδομάδες στα social media και απέσπασε εξαιρετικά θερμές αντιδράσεις. Από την πρώτη στιγμή, χιλιάδες ακροατές εξέφρασαν την ανυπομονησία τους για την πλήρη κυκλοφορία του τραγουδιού, το οποίο πλέον είναι διαθέσιμο και δικαιώνει τις υψηλές προσδοκίες.

Το «Καλέ Μου Άγγελε» αποτελεί προάγγελο του νέου album που ετοιμάζει η Κέλλυ Κελεκίδου και αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα, σηματοδοτώντας ένα ιδιαίτερα δημιουργικό κεφάλαιο στην καλλιτεχνική της πορεία.

Παράλληλα, το τραγούδι συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερα συγκινητικό music video, μέσα από το οποίο αποτυπώνεται με δυνατές εικόνες το βαθύ νόημα και η συναισθηματική ένταση του τραγουδιού. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Μεσολόγγι, με το ξεχωριστό φυσικό τοπίο και την ατμόσφαιρα της περιοχής να ενισχύουν τη συγκίνηση, που αφηγείται το τραγούδι. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Danny Ntarlas.