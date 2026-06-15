MasterChef: Ήττα για τους «μπλε» στην 6η δοκιμασία - Οι σπόντες της Wasan

Ποιος συμπαίκτες της έβαλε στο στόχαστρο;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στην 6η δοκιμασία του MasterChef, οι «μπλε» ηττήθηκαν από τους «κόκκινους» με σκορ 6-3.
  • Η κόκκινη μπριγάδα προηγήθηκε 4-2, με το πιάτο νίκης να είναι τα μάγουλα.
  • Ο Πέτρος ενθουσίασε με το κυρίως πιάτο του, αλλά τα ορεκτικά και γλυκά των «κόκκινων» ήταν καλύτερα.
  • Η Wasan εξέφρασε ανησυχία για την απόδοση ορισμένων μελών της ομάδας της.
  • Η κατάσταση παραμένει αβέβαιη για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Στην περασμένη δοκιμασία, από τις δύο μπριγάδες ζητήθηκε να δημιουργήσουν προσωποποιημένα μενού για κάθε chef-κριτή ξεχωριστά.

Με τη βαθμολογία του Σωτήρη Κοντιζά, το σκορ είχε διαμορφωθεί σε 2-1 υπέρ της κόκκινης μπριγάδας, η οποία «έχασε» τον πόντο από το γλυκό.

Το κυρίως πιάτο της μπλε μπριγάδας, το οποίο είχε επιμεληθεί ο Πέτρος, ενθουσίασε τον Πάνο Ιωαννίδη. Ωστόσο, το ορεκτικό και το γλυκό των «κόκκινων» ήταν πιο κοντά στα γούστα του, με αποτέλεσμα να διευρύνουν το προβάδισμά τους σε 4-2.

Σε αυτό το σημείο, οι «μπλε» είχαν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι μάλλον έχουν χάσει, με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να επιβεβαιώνει τις υποψίες τους. Το πιάτο που έδωσε τη νίκη στην κόκκινη μπριγάδα ήταν τα μάγουλα, τα οποία διαχειρίστηκαν με υποδειγματικό τρόπο ο Τάσος και ο Χρήστος.

MasterChef: Οι «κόκκινοι» νίκησαν κι αύξησαν και πάλι τη διαφορά!

MasterChef: Οι «κόκκινοι» νίκησαν κι αύξησαν και πάλι τη διαφορά!

Η έκτη δοκιμασία έληξε 6-3, με τους «κόκκινους» να προσθέτουν έναν ακόμη πόντο στη φαρέτρα τους και να συνεχίζουν την πορεία τους προς τη Μητέρα των Μαχών, έχοντας πλέον 4 πόντους έναντι 2 των αντιπάλων τους.

Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποια μπριγάδα θα καταφέρει να περάσει στην επόμενη φάση, καθώς τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη. Ωστόσο, η Wasan δεν έκρυψε τον προβληματισμό της, θεωρώντας ότι δεν δίνουν όλα τα μέλη της ομάδας της τον καλύτερό τους εαυτό.

MasterChef: Οι σπόντες της Wasan και οι αποδέκτες

MasterChef: Οι σπόντες της Wasan και οι αποδέκτες

«Νομίζω πως η ομάδα μου στέκεται όσο καλύτερα μπορεί. Βλέπω πολλή δύναμη, ιδιαίτερα από τον Νίκο και τον Πέτρο. Αλλά δεν είμαι 100% σίγουρη αν ο Μιχάλης και ο Ανδρέας έχουν το ίδιο πάθος με εμένα, τον Πέτρο και τον Νίκο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 2026

 

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