Στην περασμένη δοκιμασία, από τις δύο μπριγάδες ζητήθηκε να δημιουργήσουν προσωποποιημένα μενού για κάθε chef-κριτή ξεχωριστά.

Με τη βαθμολογία του Σωτήρη Κοντιζά, το σκορ είχε διαμορφωθεί σε 2-1 υπέρ της κόκκινης μπριγάδας, η οποία «έχασε» τον πόντο από το γλυκό.

Το κυρίως πιάτο της μπλε μπριγάδας, το οποίο είχε επιμεληθεί ο Πέτρος, ενθουσίασε τον Πάνο Ιωαννίδη. Ωστόσο, το ορεκτικό και το γλυκό των «κόκκινων» ήταν πιο κοντά στα γούστα του, με αποτέλεσμα να διευρύνουν το προβάδισμά τους σε 4-2.

Σε αυτό το σημείο, οι «μπλε» είχαν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι μάλλον έχουν χάσει, με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να επιβεβαιώνει τις υποψίες τους. Το πιάτο που έδωσε τη νίκη στην κόκκινη μπριγάδα ήταν τα μάγουλα, τα οποία διαχειρίστηκαν με υποδειγματικό τρόπο ο Τάσος και ο Χρήστος.

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Η έκτη δοκιμασία έληξε 6-3, με τους «κόκκινους» να προσθέτουν έναν ακόμη πόντο στη φαρέτρα τους και να συνεχίζουν την πορεία τους προς τη Μητέρα των Μαχών, έχοντας πλέον 4 πόντους έναντι 2 των αντιπάλων τους.

Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποια μπριγάδα θα καταφέρει να περάσει στην επόμενη φάση, καθώς τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη. Ωστόσο, η Wasan δεν έκρυψε τον προβληματισμό της, θεωρώντας ότι δεν δίνουν όλα τα μέλη της ομάδας της τον καλύτερό τους εαυτό.

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«Νομίζω πως η ομάδα μου στέκεται όσο καλύτερα μπορεί. Βλέπω πολλή δύναμη, ιδιαίτερα από τον Νίκο και τον Πέτρο. Αλλά δεν είμαι 100% σίγουρη αν ο Μιχάλης και ο Ανδρέας έχουν το ίδιο πάθος με εμένα, τον Πέτρο και τον Νίκο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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