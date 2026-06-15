MasterChef: Συγκίνηση και κλάματα στην τελευταία ομαδική δοκιμασία!

«Αυτοχειροκροτηθείτε και αγκαλιαστείτε»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στην 7η ημέρα της τελευταίας ομαδικής δοκιμασίας του MasterChef, οι διαγωνιζόμενοι ήταν ιδιαίτερα συγκινημένοι.
  • Η δοκιμασία είχε δύο σημαντικούς λόγους: να κερδίσουν πόντο και να είναι η τελευταία ομαδική δοκιμασία της χρονιάς.
  • Οι παίκτες εκδήλωσαν έντονα συναισθήματα, με τον Πάνο να κλαίει και τον Τάσο να μιλά για τη συγκίνηση.
  • Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος συνεχάρη όλους τους παίκτες και ανακοίνωσε ότι απομένει μόνο ένας από κάθε μπριγάδα.
  • Ο Πάνος εξέφρασε την ανησυχία του για την πιθανή αποτυχία της κόκκινης μπριγάδας στους ημιτελικούς.

Στην 7η ημέρα της «μητέρας των μαχών», το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, με τους διαγωνιζόμενους να μη κρύβουν τη συγκίνησή τους.

Οι μπριγάδες είχαν δύο σημαντικούς λόγους για να βάλουν τα δυνατά τους. Ο ένας λόγος ήταν να κερδίσουν έναν ακόμη κρίσιμο πόντο και ο άλλος γιατί η σημερινή ήταν η τελευταία ομαδική δοκιμασία της χρονιάς!

Οι επίδοξοι chefs «έσπασαν» μόλις ο χρόνος ξεκίνησε να μετρά αντίστροφα και η προετοιμασία των ουζομεζέδων είχε τελειώσει. «Στο τέλος συγκινηθήκαμε. Άρχισε να κλαίει ο Πάνος. Συγκινήθηκα κι εγώ, εννοείται, πάρα πολύ. Και για κάποιον λόγο, στην πρώτη φορά που με κοιτάει ο Δημητριάδης και μου χαμογελάει», δήλωσε με ειλικρίνεια ο Τάσος.

MasterChef: «Έσπασαν» οι διαγωνιζόμενοι στην τελευταία ομαδική δοκιμασία

MasterChef: «Έσπασαν» οι διαγωνιζόμενοι στην τελευταία ομαδική δοκιμασία

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος έδωσε συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες για την πορεία τους κι αποκάλυψε όσα θα συμβούν στην τελευταία πράξη της «μητέρας των μαχών», την οποία οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν αύριο με κομμένη την ανάσα.

«Σήμερα είναι η τελευταία ομαδική δοκιμασία. Συγχαρητήρια σε όλους. Αυτοχειροκροτηθείτε και αγκαλιαστείτε. Και γιατί να αγκαλιαστείτε; Γιατί αυτή ήταν η τελευταία δοκιμασία στην οποία οι δύο μπριγάδες βρέθηκαν αντιμέτωπες. Αυτό που μας μένει αφορά έναν από την κάθε μπριγάδα, πράγμα που σημαίνει πως όσα βιώσατε μέχρι τώρα κάπου εδώ έφτασαν στο τέλος τους. Συγχαρητήρια, μπλε μπριγάδα. Συγχαρητήρια, κόκκινη μπριγάδα. Μπράβο, παιδιά», σημείωσε.

MasterChef: Μια μεγάλη αγκαλιά τα μέλη της μπλε μπριγάδας μετά το τέλος της δοκιμασίας

MasterChef: Μια μεγάλη αγκαλιά τα μέλη της μπλε μπριγάδας μετά το τέλος της δοκιμασίας

Ο Πάνος είναι έτοιμος να εκπροσωπήσει την μπριγάδα του, αν του ζητηθεί. Ωστόσο, εξομολογήθηκε πως θα στεναχωρηθεί σε περίπτωση που οι «κόκκινοι» δεν καταφέρουν να μπουν στους ημιτελικούς!

«Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Κάναμε τις προσπάθειές μας. Έχουμε παλέψει για να είμαστε εδώ. Αν χάσουμε τη "Μητέρα των Μαχών", νομίζω ότι θα χρειαστώ πολύ καιρό για να το συγχωρέσω αυτό στον εαυτό μου. Αν εκπροσωπήσω κιόλας την μπριγάδα μου».

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 2026

 

 

 

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