Εισαγγελέας προτείνει ενοχή της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου: «Ήξερε τι έκανε»

Η πρότασή της για τη διαρροή προσωπικών email στις Ευρωεκλογές 2024

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Ασημακοπούλου: Την Ενοχή Της Προτείνει Εισαγγελέας
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Εισαγγελέας προτείνει την ενοχή της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου και του Μιχάλη Σταυριανουδάκη για διαρροή προσωπικών δεδομένων αποδήμων Ελλήνων.
  • Κατηγορούνται για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  • Η Ασημακοπούλου ζήτησε κατάλογο μελών της ΝΔ, αλλά έλαβε στοιχεία 25.000 αποδήμων ψηφοφόρων.
  • Η αποστολή μηνυμάτων στους αποδήμους έγινε χωρίς τη συγκατάθεσή τους.
  • Η δίκη συνεχίζεται και αναμένονται αποφάσεις από το δικαστήριο.

Την ενοχή της πρώην ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου και του πρώην γενικού γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλη Σταυριανουδάκη για την διαρροή προσωπικών δεδομένων απόδημων Ελλήνων στις Ευρωεκλογές 2024 πρότεινε η Εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση.  

Κατά την αγόρευσή της στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, η εισαγγελέας  ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, υποστηρίζοντας ότι γνώριζαν πλήρως τις ενέργειές τους. 

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, η κ. Ασημακοπούλου είχε ζητήσει αρχικά τηλεφωνικά και στη συνέχεια γραπτώς κατάλογο μελών της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, το αρχείο που τελικά έφτασε στο γραφείο της περιλάμβανε στοιχεία περισσότερων από 25.000 αποδήμων ψηφοφόρων, ενώ η επίσημη βάση μελών του κόμματος αριθμούσε περίπου 1.140 εγγεγραμμένους. 

«Ο Σταυριανουδάκης και η Ασημακοπούλου πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι και για τις δύο πράξεις που τους βαρύνουν γιατί ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν», τόνισε η Εισαγγελέας. 

Επεσήμανε ακόμη ότι η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς τους απόδημους ψηφοφόρους πραγματοποιήθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί η συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων πρέπει να προηγείται της χρήσης τους και όχι να ακολουθεί. 

Αντίθετα, για τον τότε γραμματέα Αποδήμων της ΝΔ, Νίκο Θεοδωρόπουλο και τον τότε γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων του κόμματος Μένιος Κορομηλάς η εισαγγελέας πρότεινε απαλλαγή από την κατηγορία της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου. Ωστόσο, εισηγήθηκε την ενοχή τους για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Όπως υποστήριξε, οι δύο κατηγορούμενοι λειτούργησαν ουσιαστικά ως «ταχυδρόμοι» στη διακίνηση του επίμαχου αρχείου, χωρίς να προκύπτει ότι γνώριζαν τον τελικό τρόπο χρήσης του ή ότι είχαν σκοπό να βλάψουν τρίτα πρόσωπα. 

Η δίκη συνεχίζεται, ενώ το δικαστήριο καλείται το επόμενο διάστημα να αποφασίσει επί της ουσίας της υπόθεσης, η οποία είχε προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις ενόψει των ευρωεκλογών του 2024. 

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