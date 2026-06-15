Η τελευταία και πιο κρίσιμη ημέρα της «μητέρας των μαχών» έφτασε και τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα, όπως υπενθυμίζει στο trailer ο Σωτήρης Κοντιζάς, απευθυνόμενος στους διαγωνιζόμενους.

Αύριο θα γνωρίζουμε ποια μπριγάδα θα περάσει σύσσωμη στους ημιτελικούς και ποια θα αποχωρήσει σύσσωμη από το MasterChef 10.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος επισημαίνει στο trailer τη δύσκολη αποστολή που έχουν οι παίκτες, οι οποίοι ταυτόχρονα κρατούν την τύχη και το μέλλον τους μέσα στον διαγωνισμό στα χέρια τους.

«Είναι πάρα πολύ βαρύ. Κι όλα βρίσκονται στα χέρια τους», υπογραμμίζει ο chef και κριτής.

MasterChef: Ποια μπριγάδα θα σερβίρει ωμό φαγητό στους κριτές;

Το άγχος και οι αυξημένες απαιτήσεις των δοκιμασιών έχουν ως αποτέλεσμα οι «κόκκινοι» και οι «μπλε» να υποπέσουν σε λάθη, με τον Πάνο Ιωαννίδη να σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Το ένα είναι ωμό. Αυτό είναι ωμό».

«Πέντε μήνες πολύ δυνατών μαγειρικών αναμετρήσεων καταλήγουν στη σημερινή ημέρα», τονίζει ο Σωτήρης Κοντιζάς, αναδεικνύοντας το μεγάλο μαγειρικό ταξίδι που διένυσαν οι top 10 του φετινού κύκλου.

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