MasterChef: Η τελευταία ημέρα της μητέρας των μαχών είναι γεγονός!

«Είναι πάρα πολύ βαρύ» - Δείτε το trailer για το νέο επεισόδιο στις 16/6

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η τελευταία ημέρα της «μητέρας των μαχών» στο MasterChef 10 είναι εδώ.
  • Αύριο θα ανακοινωθεί ποια μπριγάδα θα προκριθεί στους ημιτελικούς και ποια θα αποχωρήσει.
  • Οι παίκτες κρατούν την τύχη τους στα χέρια τους, σύμφωνα με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο.
  • Η πίεση και οι απαιτήσεις οδηγούν σε λάθη από τους διαγωνιζόμενους.
  • Πέντε μήνες σφοδρών μαγειρικών δοκιμασιών καταλήγουν στη σημερινή ημέρα.

Η τελευταία και πιο κρίσιμη ημέρα της «μητέρας των μαχών» έφτασε και τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα, όπως υπενθυμίζει στο trailer ο Σωτήρης Κοντιζάς, απευθυνόμενος στους διαγωνιζόμενους. 

Αύριο θα γνωρίζουμε ποια μπριγάδα θα περάσει σύσσωμη στους ημιτελικούς και ποια θα αποχωρήσει σύσσωμη από το MasterChef 10.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος επισημαίνει στο trailer τη δύσκολη αποστολή που έχουν οι παίκτες, οι οποίοι ταυτόχρονα κρατούν την τύχη και το μέλλον τους μέσα στον διαγωνισμό στα χέρια τους.

«Είναι πάρα πολύ βαρύ. Κι όλα βρίσκονται στα χέρια τους», υπογραμμίζει ο chef και κριτής.

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Το άγχος και οι αυξημένες απαιτήσεις των δοκιμασιών έχουν ως αποτέλεσμα οι «κόκκινοι» και οι «μπλε» να υποπέσουν σε λάθη, με τον Πάνο Ιωαννίδη να σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Το ένα είναι ωμό. Αυτό είναι ωμό».

«Πέντε μήνες πολύ δυνατών μαγειρικών αναμετρήσεων καταλήγουν στη σημερινή ημέρα», τονίζει ο Σωτήρης Κοντιζάς, αναδεικνύοντας το μεγάλο μαγειρικό ταξίδι που διένυσαν οι top 10 του φετινού κύκλου.

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