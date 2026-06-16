Δούκισσα Νομικού: Η θέα από το σπίτι της στη Νέα Υόρκη

Φωτογραφία από τη γυμναστική της εκεί

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Τι είχε πει η Δούκισσα Νομικού για τα παιδιά της σε προηγούμενή της συνέντευξη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δούκισσα Νομικού βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για επαγγελματικές υποχρεώσεις και οικογενειακό χρόνο.
  • Η οικογένεια ταξιδεύει συχνά στη Νέα Υόρκη, που είναι αγαπημένος προορισμός τους.
  • Μοιράστηκε τη θέα από το γραφείο της, όπου εργάζεται για την εταιρία κοσμημάτων και αρωμάτων της.
  • Αναρτά φωτογραφίες από την προπόνησή της στο γυμναστήριο, δείχνοντας τη δέσμευσή της στη γυμναστική.
  • Η γυμναστική είναι σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς της.

Η Δούκισσα Νομικού βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Η πρώην Σταρ Ελλάς, αυτή την περίοδο συνδυάζει επαγγελματικές της υποχρεώσεις, αλλά και ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά της, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

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Όπως φαίνεται, η οικογένεια δραστηριοποιείται και επαγγελματικά στην Νέα Υόρκη, καθώς ταξιδεύουν εκεί αρκετές φορές το χρόνο. Ο προορισμός αυτός αποτελεί αγαπημένο σημείο του πλανήτη για ολόκληρη την οικογένεια της Δούκισσας Νομικού, καθώς και πέρυσι τέτοια εποχή, ταξίδεψαν και πάλι εκεί ως ενδιάμεσο σταθμό για ένα ταξίδι στα βουνά της Αμερικής, όπου απόλαυσαν τη φύση όλοι μαζί.

Μέσα από τα social media, η Δούκισσα Νομικού μοιράστηκε τη θέα του γραφείου της, καθώς εκείνη εργαζόταν για την εταιρία κοσμημάτων και αρωμάτων που έχει δημιουργήσει. Όπως θα δεις, αυτό που αντικρίζει από το παράθυρο «κόβει» την ανάσα.

Δούκισσα Νομικού: Η θέα από το σπίτι της στη Νέα Υόρκη

Δούκισσα Νομικού: Η θέα από το σπίτι της στη Νέα Υόρκη

Στην πορεία ανέβασε μια φωτογραφία από την προπόνησή της στο γυμναστήριο εκεί. Η Δούκισσα Νομικού δε σταματά να γυμνάζεται ούτε και στα ταξίδια της ανά τον κόσμο, καθώς η γυμναστική είναι κομμάτι της ζωής της και της καθημερινότητάς της. Άλλωστε αυτό το κορμί δε διατηρείται έτσι τυχαία.

δούκισσα

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