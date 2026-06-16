Ασχολείσαι με το SUP; Πάρε επιτέλους την απόφαση που σκέφτεσαι κάθε χρόνο

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Το SUP προκύπτει από τα αρχικά του StandUp Paddleboarding. Πρόκειται για μεγαλύτερες σανίδες surf, όπου η πλευστότητα υπερτερεί της ταχύτητας, ή της ευελιξίας μέσα στο νερό, πάνω στις οποίες ο σέρφερ στέκεται όρθιος, ή και γονατιστός (με προβολή τους ενός γονάτου), και κωπηλατεί βαστώντας ένα μονό κουπί που προσαρμόζεται στο ύψος του.

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Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο μοιάζει

SUP Training

Για την ισορροπία που είναι το ζητούμενο, η επιβίβαση με κουπί μπορεί να φαίνεται απίστευτα τρομακτική. Όσο κι αν είναι διασκεδαστικό να πέφτει κανείς στη θάλασσα, κανείς δεν θέλει να περάσει περισσότερο χρόνο κάτω ή δίπλα από τη σανίδα – αλλά πάνω της!

Τα καλά νέα είναι ότι τα SUPs είναι πραγματικά αρκετά σταθερά. Το μεγάλο μέγεθος και η ευρύχωρη περιοχή τους βοηθούν να διατηρηθεί η επιφάνεια του σκάφους στο νερό.

Πρώτα, ξεκίνησε σε ήρεμη θάλασσα, ώστε να μην αγωνίζεσαι με τα κύματα. Στη συνέχεια πάρε το χρόνο σου. Δεν είναι υποχρεωτικό στην πρώτη επαφή να είσαι όρθια. Μπορείς να ξεκινήσεις καθιστή ή και γονατιστή μέχρι να νιώσεις άνετα να σηκωθείς. Ξεκίνησε στα ρηχά, μέχρι να εξοικειωθείς.

sup training

Μπορείς  να το πάρεις οπουδήποτε

Για το μεγάλο τους μέγεθος, τα SUPs είναι εξαιρετικά εύκολα στη μεταφορά. Τα Paddleboards δένονται εύκολα στην κορυφή οποιαδήποτε σχάρας οροφής. Οι φουσκωτές πλέον σανίδες κάνουν το σπορ ακόμα πιο προσιτό κι εύκολο στη μεταφορά του – χωράνε και μεταφέρονται σε μια τσάντα πλάτης… και πάνε παντού!

Διαβάστε αναλυτικά τα οφέλη του SUP, στο άρθρο του Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου

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