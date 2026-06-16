Δράμα: Τη χτύπησε με σιδερόβεργα και μετά τη μαχαίρωσε οχτώ φορές

Ερευνώνται πληροφορίες ότι ο 50χρονος πήγαινε σε ψυχολόγο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δολοφονία 45χρονης αστυνομικού από τον σύζυγό της στη Δράμα, μετά από καβγά στο σπίτι τους.
  • Ο 50χρονος δράστης τη χτύπησε με σιδερόβεργα και την μαχαίρωσε οχτώ φορές, ενώ ο ανήλικος γιος τους ήταν παρών.
  • Ο δράστης αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο μετά την πράξη του.
  • Εξετάζονται οι συναντήσεις του δράστη με ψυχολόγο και αν λάμβανε φαρμακευτική αγωγή.
  • Η 45χρονη είχε αναρτήσει στα social media για τις γυναικοκτονίες λίγες μέρες πριν το έγκλημα.

Ένας καβγάς που είχε το ζευγάρι στο υπόγειο του σπιτιού του ήταν η αρχή του τέλους για την 45χρονη αστυνομικό που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στη Δράμα

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 κατά τη διάρκεια αυτού του καβγά ο 50χρονος, επίσης αστυνομικός, άρπαξε μια σιδερόβεργα και χτύπησε πισώπλατα την εν διαστάσει σύζυγό του. Όταν εκείνη προσπάθησε να ξεφύγει από την μανιασμένη οργή του, ο άνδρας της κατάφερε οχτώ μαχαιριές στην πλάτη και στα πλευρά. 

Ο 50χρονος σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του στη Δράμα κατά τη διάρκεια καβγά

Ο 50χρονος σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του στη Δράμα κατά τη διάρκεια καβγά

Στη συνέχεια έφυγε με το αυτοκίνητό του και λίγο αργότερα έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. 

Δράμα: Στο μικροσκόπιο οι συναντήσεις του με ψυχολόγο

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει συναντήσεις που φέρεται να έκανε ο δράστης και αυτόχειρας με ψυχολόγο. 

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ο 50χρονος δεν μπορούσε να αντέξει τον χωρισμό από τη σύζυγό του και είχε ζητήσει βοήθεια από ειδικό. 

Ο 50χρονος χτύπησε πισώπλατα τη σύζυγό του με σιδερόβεργα και μετά τη μαχαίρωσε οχτώ φορές

Ο 50χρονος χτύπησε πισώπλατα τη σύζυγό του με σιδερόβεργα και μετά τη μαχαίρωσε οχτώ φορές

Μάλιστα η κ. Δημογλίδου ξεκαθάρισε πως ο αστυνομικός που σκότωσε τη σύζυγό του δεν παραπέμφθηκε σε ψυχολόγο από την υπηρεσία του και ότι ερευνάται τώρα αν λάμβανε κάποια φαρμακευτική αγωγή. 

«Ποτέ δεν είχαν δώσει δικαίωμα, ήταν λειτουργικοί στην υπηρεσία, δεν είχαν αναφέρει ένταση στο σπίτι, δεν μας έχει αναφερθεί περιστατικό έντασης ή κακοποίησης» πρόσθεσε η κυρία Δημογλίδου, μιλώντας στο Mega.

Το ζευγάρι αν και ήταν σε διάσταση, έμεναν για καιρό στο ίδιο σπίτι, όμως τους τελευταίους έξι μήνες φέρεται πως έμεναν χωριστά, ώστε να σταματήσουν οι καβγάδες και να αποκατασταθεί η ηρεμία για χάρη των παιδιών. 

Τη γυναίκα εντόπισε νεκρή ο ανήλικος γιος του ζευγαριού, που ειδοποίησε την αστυνομία

Τη γυναίκα εντόπισε νεκρή ο ανήλικος γιος του ζευγαριού, που ειδοποίησε την αστυνομία

Υπάρχουν επίσης πληροφορίες, πως η 45χρονη είχε ζητήσει απόσπαση από την υπηρεσία δύο φορές, που όμως δεν έχουν επιβεβαιωθεί. 

Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία – νεκροτομή που θα δώσει κι άλλα στοιχεία στους αστυνομικούς. 

Δράμα: Τη σκότωσε ενώ στο σπίτι ήταν ο γιος τους

Ο 50χρονος δε δίστασε να δολοφονήσει την εν διαστάσει σύζυγό του, τη στιγμή που στο σπίτι βρισκόταν και ο ανήλικος γιος τους, ο οποίος ήταν εκείνος που αντίκρισε τη μητέρα του σε μια λίμνη αίματος και ειδοποίησε την αστυνομία. 

Ερευνώνται πληροφορίες ότι ο 50χρονος είχε ζητήσει βοήθεια από ψυχολόγο γιατί δεν μπορούσε να αντέξει τον χωρισμό

Ερευνώνται πληροφορίες ότι ο 50χρονος είχε ζητήσει βοήθεια από ψυχολόγο γιατί δεν μπορούσε να αντέξει τον χωρισμό

Ομάδα ψυχολόγων ανέλαβε την ψυχολογική στήριξη του παιδιού που βρίσκεται σε σοκ. Το ζευγάρι είχε και μια κόρη, η οποία σπουδάζει σε άλλη πόλη. 

Δράμα: Η ανάρτηση λίγες μέρες πριν το έγκλημα

Ανατριχίλα επίσης προκαλεί και ανάρτηση που είχε κάνει στα social media η 45χρονη για τις γυναικοκτονίες λίγες μέρες πριν από την άγρια δολοφονία της. 

«Η ελληνική οικογένεια βάλλεται απ' τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, αλλά όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του μια ανάσα απ' τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή», ήταν η χαρακτηριστική ανάρτηση που αναδημοσίευσε  η άτυχη γυναίκα.

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