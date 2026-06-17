Η Skoda περνά σε μια νέα φάση της ηλεκτρικής της πορείας, καθώς ξεκίνησε η παραγωγή του νέου Epiq στο εργοστάσιο Volkswagen Navarra στην Παμπλόνα της Ισπανίας. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV αποτελεί το πιο προσιτό ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας και έρχεται να ενισχύσει την παρουσία της Skoda στην ταχέως αναπτυσσόμενη κατηγορία των compact ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Το Epiq εντάσσεται στη νέα Electric Urban Car Family του Volkswagen Brand Group Core, μαζί με τα Volkswagen ID. Polo, Volkswagen ID. Cross και CUPRA Raval. Η παραγωγή και των τεσσάρων μοντέλων σε εργοστάσια της Ισπανίας αναδεικνύει τον ρόλο της χώρας ως σημαντικού κόμβου για τα νέα, πιο προσιτά ηλεκτρικά μοντέλα του Volkswagen Group.

Για τη Skoda, η έναρξη παραγωγής του Epiq έχει ιδιαίτερη σημασία. Πρόκειται για το πρώτο μοντέλο της μάρκας που κατασκευάζεται στην Ισπανία και μόλις το δεύτερο μοντέλο της σημερινής ευρωπαϊκής της γκάμας, μετά το Superb, που παράγεται εκτός των εργοστασίων της Skoda Auto στην Τσεχία. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία αξιοποιεί τις συνέργειες του Ομίλου, διατηρώντας παράλληλα παραγωγική δυναμικότητα στα δικά της εργοστάσια για άλλα μοντέλα υψηλής ζήτησης.

Το νέο Epiq αποτελεί στρατηγικό μοντέλο για τη μάρκα, καθώς φέρνει την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά στην entry-level κατηγορία, προσφέροντας πρακτικότητα, σύγχρονη τεχνολογία και ανταγωνιστική τιμή. Είναι το πρώτο Skoda που βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MEB+ και το πρώτο που ενσωματώνει πλήρως τη σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid, η οποία εκφράζει τη νέα αισθητική ταυτότητα της μάρκας.

Το Skoda Epiq πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του στις 19 Μαΐου στη Ζυρίχη. Με τιμή που θα κυμαίνεται γύρω στις 26.000 ευρώ, αποτελεί το πιο προσιτό ηλεκτρικό μοντέλο της Skoda και το σημείο εισόδου στην αμιγώς ηλεκτρική γκάμα της μάρκας.Με compact διαστάσεις και ευρύχωρο εσωτερικό, το Epiq αξιοποιεί πλήρως τα πλεονεκτήματα της νέας πλατφόρμας MEB+. Παράλληλα, θα προσφέρει προηγμένα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών που συναντώνται σε μεγαλύτερες κατηγορίες οχημάτων, ενισχύοντας την άνεση και την ασφάλεια στην καθημερινή χρήση.

Η γκάμα θα περιλαμβάνει διαφορετικές εκδόσεις μπαταρίας και επιλογές ισχύος από 85 έως 155 kW, ώστε οι πελάτες να μπορούν να επιλέξουν τη διαμόρφωση που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους. Με μέγιστη αυτονομία περίπου 440 χιλιομέτρων, το Epiq τοποθετείται ως ένα πρακτικό, ευέλικτο και προσιτό ηλεκτρικό SUV για την καθημερινότητα.Μαζί με το επερχόμενο Peaq, το νέο Epiq θα συμβάλει καθοριστικά στον διπλασιασμό της αμιγώς ηλεκτρικής γκάμας της Skoda μέσα στο 2026, ενισχύοντας περαιτέρω τη μετάβαση της μάρκας προς την ηλεκτροκίνηση.