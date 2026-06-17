O Σοφοκλής έφερε στο Cash or Trash την εκπομπή που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, ένα εντυπωσιακό αγαλματίδιο.

Η Δέσποινα Μοιραράκη τον θυμήθηκε καθώς αυτή ήταν η δεύτερη φορά που ο Σοφοκλής πήγε στην εκπομπή. Το αγαλματίδιο έχει και συναισθηματική αξία για τον ίδιο καθώς το αγόρασαν με τη σύζυγό του τον πρώτο χρόνο που ήταν μαζί με σκοπό να φτάσουν τα 25 χρόνια γάμου και το κατάφεραν τελικά.

Ο Σοφοκλής έχει ως στόχο να πουλήσει σε καλή τιμή το αγαλματίδιο έτσι ώστε να κάνει ένα ωραίο δώρο στη γυναίκα του.

«Ελπίζω να μη με κυνηγάς με κανένα τηγάνι αν δεις το επεισόδιο αλλά να έχω προλάβει να σε πάω ταξίδι »δήλωσε. Ο Θάνος εκτίμησε το αντικείμενο murano γύρω στα 400 ευρώ.

Ο Θάνος Μαρίνης θέλει να κάνει δώρο στην σύζυγό του το αγαλματίδιο του Σοφοκλή! Θα τα καταφέρει;

Δείτε το Cash or Trash