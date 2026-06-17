«Η αγάπη που πήρα από τους γονείς μου δε θα ξεπεραστεί ποτέ»- Απόσπασμα από τη συνέντευξη του Αλέκου Συσσοβίτη στην εκπομπή The 2night Show

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε ο Αλέκος Συσσοβίτης, μιλώντας για τη σχέση που είχε με τους γονείς του, η οποία επηρέασε και την προσωπική του ζωή. «Δεν κατάφερα να αντικαταστήσω την αγάπη των γονιών μου», παραδέχτηκε, ενώ αποκάλυψε πως δεν έφτασε κοντά στον γάμο γιατί δείλιασε.

«Κοίταξε, η παθολογική αγάπη, η εξάρτηση που έχει ο γιος με τη μάνα, το οιδιπόδειο αυτό, και αντίστοιχα ο πατέρας με την κόρη, είναι πολύ καθοριστική, γιατί ασυνείδητα ζητάει πάρα πολλά ο γονέας, την επιβεβαίωση και όχι μόνο και ό,τι δίνει ζητάει να το πάρει. Οπότε ξέρεις, δεν είναι εύκολο να απογαλακτιστεί ο γιος, γιατί υπάρχει και μια ερωτική σχέση πίσω από όλα αυτά. Εγώ να σου πω πότε την πήρα; Όταν έφυγε η συγχωρεμένη μάνα μου, δηλαδή μπορώ να σου πω ότι μετά τα 50», περιέγραψε αρχικά ο ηθοποιός στην εκπομπή The 2night Show.

«Επί της ουσίας ναι, γιατί ό,τι και να πω πριν, εφόσον συναισθηματικά ήμουν εξαρτώμενος και ακόμα φυσικά είμαι με τη μνήμη και των δύο, μέσα μου λειτουργούσε αυτό.

Εγώ έφυγα από τη Θεσσαλονίκη και κατέβηκα εδώ στα 25 μου, αλλά είχα άλλα 25 χρόνια να διανύσω ανεβαίνοντας συνέχεια πάνω και στηρίζοντας μια οικογένεια, με όποιο κόστος και όποιο όφελος, γιατί αυτό που πήραμε ήταν πάρα πολύ σημαντικό και δε θα ξεπεραστεί ποτέ γρήγορα», πρόσθεσε.

«Πήρα αγάπη μεγάλη. Δε βρίσκεται αυτό εύκολα, των γονέων η αγάπη δε βρίσκεται εύκολα. Τουλάχιστον σε μένα έγραψε πάρα πολύ ισχυρά. Εγώ δεν το κατάφερα μετά να την αντικαταστήσω και δε νομίζω ότι θα συμβεί και ποτέ», είπε συγκινημένος.

Δεν έκανα μακροχρόνιες σχέσεις λόγω του ότι είχα προφανώς τέτοιες καταβολές. Οπότε, κάτι θα με επηρέαζε, θετικά ή αρνητικά… Γι' αυτό, ξέρεις, αποστασιοποιήθηκα, να μπορέσω κι εγώ να πλάσω μια αυτόνομη προσωπικότητα

Στη συνέχεια, παραδέχτηκε πως δεν πρόσφερε ποτέ μονόπετρο γιατί δείλιασε. «Ο παλιός παραδοσιακός τρόπος: πας στον άλλον και λες “ξέρεις κάτι, θέλω να σε παντρευτώ, πάρ' το αυτό, εγώ θέλω να σε παντρευτώ”… Δεν έφτασα. Δείλιασα. Όταν ένιωσα ότι η σχέση πήγε να χαλάσει, ίσως από την αίσθηση κινδύνου “μη χαλάσει η σχέση”, είπα “οκ, πάμε να κάνουμε αυτό που είχες προτείνει, να παντρευτούμε”, αλλά αυτό δεν είναι κάτι πηγαίο, αυθόρμητο και αληθινό», παραδέχτηκε.

Απόσπασμα από τη συνέντευξη του Αλέκου Συσσοβίτη στην εκπομπή The 2night Show

Ο δημοφιλής ηθοποιός εξήγησε ότι αυτό οφείλεται στην ιδιοσυγκρασία και στις καταβολές της ηλικίας μέχρι τον απογαλακτισμό. «Μέχρι τα 25 του, 30 για τον άντρα, ό,τι έχει γράψει στον σκληρό μας δίσκο, μας έχει καθορίσει όλη την υπόλοιπη ζωή μας, κι αυτό το λέει η ψυχιατρική. Άρα δηλαδή μάλλον είμαστε εγκλωβισμένοι στην ανημποριά του τι ζήσαμε στα σπίτια μας», εξήγησε.

«Είναι και συγκυρίες, είναι ποιον άνθρωπο θα συναντήσεις, σε ποια φάση της ζωής σου θα βρεθείς, ποια δεκαετία διανύεις, τι σου συμβαίνει, και μετά μπορεί να πεις ότι “να τη, η τεράστια αλλαγή”», κατέληξε.