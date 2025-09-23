Αλέκος Συσσοβίτης: Η συγκινητική αποκάλυψη για την ασθένεια της μητέρας του

Τον Αλέκο Συσσοβίτη υποδέχτηκε η Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή Super Κατερίνα την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου.

Ο γνωστός ηθοποιός, με αφορμή την αποψινή πρεμιέρα της σειράς Porto Leone όπου υποδύεται τον «Καπετανάκο», μίλησε για τον ρόλο του, ενώ έκανε και μια σπάνια αναφορά στη μητέρα του, η οποία έχει φύγει από τη ζωή.

«Είναι ωραίο αν είσαι τρυφερός και γλυκός άνθρωπος να σου δίνουν το δικαίωμα να εκφράσεις και την άλλη σου πλευρά. Αν είσαι ένας καλός άνθρωπος, ωραίο είναι να κάνεις και έναν κακό άνθρωπο. Αυτός ο ονομαζόμενος κακός δεν είναι μόνο αυτό και θα το δούμε. Έχει μια αδυναμία, όπως κάθε θνητός. Θα το δούμε από την αρχή. Μιλάμε για την Τρούμπα του ’64. Διάβασα τι σημαίνει Τρούμπα», είπε αρχικά.

«Γίνεται σκληρός για να προστατεύσει την οικογένειά του. Η οικογένεια για τους Μανιάτες είναι υψηλά. Βάζει κάποιες αξίες ψηλά, το όνομά του και την οικογένειά του. Αυτός ο ονομαζόμενος κακός δεν είναι μόνο κακός. Στην αρχή θα τον συμπαθήσουμε. Θα δούμε στην πορεία… γιατί αλλάζουν οι ρόλοι. Θα χάσει τον γιο του. Επειδή όλοι μας κουβαλάμε έντονο παρελθόν από ην οικογένειά είναι σημαντικό να δούμε τι σημαίνει παιδί και γόνος για έναν άνθρωπο», συμπλήρωσε σε άλλο σημείο.

Αναφερόμενος στη μητέρα του που έφυγε από τη ζωή από Αλτσχάιμερ, ο Αλέξος Συσσοβίτης είπε: «Δεν υπάρχει πιο δυνατό πράγμα. Η μητέρα μου πήγαινε στους γιατρούς κι εγώ από μωρό παιδί πήγαινα μαζί της. Δεν είναι δυνατόν μέσα από τη μεγάλη αγάπη που είχα να μπορέσω να κόψω αυτό το συναίσθημα και να κάνω τη δική μου πορεία στην Αμερική. Δεν μπορούσα να το κάνω. Δεν ήταν καθαρά δική μου επιλογή. Δηλαδή και η μητέρα μου η ίδια το προκάλεσε. Το Αλτσχάιμερ είναι δύσκολο και ακόμα πιο δύσκολο είναι και για εκείνον που τον φροντίζει».