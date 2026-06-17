Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» του υπουργείου Περιβάλλοντος και ήδη υπάρχουν στοιχεία για το πόσα ακίνητα έχουν πάρει το «πράσινο φως» για ανακαίνιση με επιδότηση έως και 36.000 ευρώ.

Πάνω από 6.700 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας έχουν ήδη εκδοθεί μετά από αίτησή τους, σε πολίτες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που τέθηκε σε λειτουργία στο πλαίσιο της Δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας» - Ανακαινίζω 2026 του ΕΣΠΑ 2021-2027, προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ.

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