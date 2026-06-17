Ανακαινίζω 2026: «Πράσινο φως» σε 6.700 κατοικίες

Πώς εκδίδεται η βεβαίωση επιλεξιμότητας

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Πηγή: dnews.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση
«Ανακαινίζω» 2026: Στο επίκεντρο τα κλειστά ακίνητα (βίντεο OPEN)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» του υπουργείου Περιβάλλοντος.
  • Έχουν εκδοθεί πάνω από 6.700 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας για ανακαίνιση κατοικιών.
  • Η επιδότηση φτάνει έως και 36.000 ευρώ ανά κατοικία.
  • Το πρόγραμμα εντάσσεται στη Δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027.
  • Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ.

Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» του υπουργείου Περιβάλλοντος και ήδη υπάρχουν στοιχεία για το πόσα ακίνητα έχουν πάρει το «πράσινο φως» για ανακαίνιση με επιδότηση έως και 36.000 ευρώ.

Πάνω από 6.700 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας έχουν ήδη εκδοθεί μετά από αίτησή τους, σε πολίτες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που τέθηκε σε λειτουργία στο πλαίσιο της Δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας» - Ανακαινίζω 2026 του ΕΣΠΑ 2021-2027, προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ.

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