Στη Bουλή έφτασε η δικογραφία σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψής του που έχει εκδώσει η βελγική δικαιοσύνη για το σκάνδαλο διαφθοράς Qatar Gate. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει πλέον για την άρση ασυλίας του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου.

Τι ερευνούν οι βελγικές αρχές

Σύμφωνα με πληροφορίες το ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τη Βελγική αστυνομία αφορά στους μισθούς που έλαβε ύψους 73.000 ευρώ για τη συμμετοχή του στη ΜΚΟ Fight Impunity του κατηγορούμενου ως εγκεφάλου του Qatar Gate Αντόνιο Παντσέρι.

Η έρευνα για τους μισθούς Αβραμόπουλου

Η βελγική δικαιοσύνη αποδίδει τρία αδικήματα σε βάρος του κυρίου Αβραμόπουλου:

Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση,

Δημόσια Διαφθορά

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Υπόθεση Αβραμόπουλου: Η Κομισιόν επιβεβαιώνει τα έγγραφα έγκρισης για συμμετοχή στη ΜΚΟ

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν επιβεβαίωσε μεν την ύπαρξη των δυο εγγράφων που είχε δώσει στη δημοσιότητα ο κύριος Αβραμόπουλος με τα οποία είχε εγκριθεί η συμμετοχή του στη ΜΚΟ, δηλαδή, της επιτροπής δεοντολογίας και της ίδιας της Κομισιόν. Κράτησε, όμως αποστάσεις.

«Οι εν λόγω δραστηριότητες και η άδεια της δραστηριότητας είναι ένα ζήτημα, και η φερόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά είναι διαφορετικό είδος ερώτησης» τόνισε η επικεφαλής εκπρόσωπος της Κομισιόν Πάουλα Πίνιο.

«Το ζήτημα είναι εάν υπάρχουν και άλλα πράγματα στη δικογραφία τα οποία εμείς δε γνωρίζουμε και τα οποία αφορούν πέρα από την ίδια τη συμμετοχή του που απ’ ότι φαίνεται είναι πολύ πιθανό να μην υπάρχουν» δήλωσε ο διεθνής δικηγόρος Ορέστης Ομράν,.

Τι αποκαλύπτουν POLITICO ΚΑΙ LE SOIR

Σύμφωνα με το POLITICO ο κύριος Αβραμόπουλος είχε κληθεί από τις βελγικές αρχές για να καταθέσει και δεν προσήλθε, ενώ σύμφωνα με τη βελγική LE SOIR είχε στενές σχέσεις με τον Αντόνιο Παντσερι.

«Πάγια αρχή είναι όταν μας καλούνε οι αρχές πάντοτε να απαντάμε. Ο κύριος Αβραμόπουλος έχει απαντήσει και γι’ αυτό θα τις δώσει τις απαντήσεις του και ο ίδιος» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή, θα οριστεί συνεδρίαση της επιτροπής δεοντολογίας και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με ψηφοφορία στην ολομέλεια. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις.

«Είναι μια αρνητική εξέλιξη για τη χώρα και δυσφημιστική… επειδή όμως δεν ξέρουμε τη δικογραφία μπορεί να είναι κάτι το οποίο πρέπει να αξιολογήσουμε» δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στο Action 24, ενώ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος σχολίασε: «Το θέμα Αβραμόπουλου είναι ένα μεγάλο θέμα… Κλείστε τώρα τις ΜΚΟ!».

Να διαγραφεί ο κ. Αβραμόπουλος από τη ΝΔ όπως διαγράφηκε η Εύα Καϊλή από το ΠΑΣΟΚ ζήτησε η ΕΛΑΣ.