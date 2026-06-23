Οι ιρανικές αρχές κήρυξαν σήμερα τριήμερη αργία στην Τεχεράνη για την κηδεία του Aγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος κυβέρνησε το Ιράν επί 37 χρόνια και σκοτώθηκε από ισραηλινo - αμερικανικά πλήγματα την πρώτη ημέρα του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου.
Πώς το Ισραήλ εξόντωσε με πυραύλους από το διάστημα τον Χαμενεΐ
Το πρόγραμμα των επικήδειων τελετών προβλέπει ότι από τις 4 μέχρι τις 6 Ιουλίου, θα αποδοθούν τιμές στον Χαμενεΐ και τα πάντα στην πρωτεύουσα θα είναι κλειστά, όπως ανέφερε στη δημόσια τηλεόραση ένας από τους οργανωτές, ο Χασάν Χασανζαντέχ.
Ιράν: Ο μεγαλύτερος γιος του Χαμενεΐ, Μοτζταμπά, ο νέος ηγέτης της χώρας
Ο Αλί Χαμενεΐ θα ενταφιαστεί στις 9 Ιουλίου στην ιερή πόλη Μασχάντ, από την οποία καταγόταν.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε «οδικό χάρτη» 60 ημερών για οριστική συμφωνία