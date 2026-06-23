Ιράν:Τριήμερη αργία στην Τεχεράνη για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ

4,5 μήνες μετά τον θάνατό του από ισραηλινό πλήγμα

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Πώς το Ισραήλ εξόντωσε με πυραύλους από το διάστημα τον Χαμενεΐ (βίντεο Star)

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Οι ιρανικές αρχές κήρυξαν σήμερα τριήμερη αργία στην Τεχεράνη για την κηδεία του Aγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος κυβέρνησε το Ιράν επί 37 χρόνια και σκοτώθηκε από ισραηλινo - αμερικανικά πλήγματα την πρώτη ημέρα του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου.

Πώς το Ισραήλ εξόντωσε με πυραύλους από το διάστημα τον Χαμενεΐ

Το πρόγραμμα των επικήδειων τελετών προβλέπει ότι από τις 4 μέχρι τις 6 Ιουλίου, θα αποδοθούν τιμές στον Χαμενεΐ και τα πάντα στην πρωτεύουσα θα είναι κλειστά, όπως ανέφερε στη δημόσια τηλεόραση ένας από τους οργανωτές, ο Χασάν Χασανζαντέχ.

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Ο Αλί Χαμενεΐ θα ενταφιαστεί στις 9 Ιουλίου στην ιερή πόλη Μασχάντ, από την οποία καταγόταν.

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