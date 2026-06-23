Ένα ακόμα διήμερο αστάθειας θα συνθέσει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, αυξημένη αστάθεια θα επικρατήσει κυρίως τις απογευματινές ώρες, με πιθανά έντονα φαινόμενα.

Σήμερα, τα μελτέμια συνεχίζουν να πνέουν στο Αιγαίο, ενώ στα ηπειρωτικά αναμένονται σύννεφα που θα πυκνώσουν από το απόγευμα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στο εσωτερικό της χώρας και στην Πελοπόννησο.

Ο καιρός θα παραμείνει ασταθής και τις επόμενες ημέρες. Τετάρτη και Πέμπτη να αναμένονται πιο οργανωμένες και εκτεταμένες βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Τα μελτέμια στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν διακυμάνσεις, αλλά θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την περιοχή τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, η ένταση των ανέμων θα μειωθεί προσωρινά, ωστόσο από την Παρασκευή αναμένεται νέα ενίσχυση με ριπές που θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν γενικά μεταξύ 33 και 35 βαθμών Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές να σημειώνονται στη δυτική ηπειρωτική χώρα, όπου το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 37 βαθμούς σε περιοχές όπως το Αγρίνιο, η Άρτα, η Πάτρα, η Καλαμάτα και η νότια Κρήτη. Στις υπόλοιπες περιοχές οι θερμοκρασίες θα κινούνται γύρω στους 28-30 βαθμούς.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη Μακεδονία όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τις πρωινές ώρες ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι -απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 στα ηπειρωτικά τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Άνεμοι: Στη Θεσσαλία από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4, στα υπόλοιπα από βόρειες 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 28, στη νότια Κρήτη τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 31, στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 στα ανατολικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα οπότε κυρίως στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρα τοπικές βροχές. Βαθμιαία τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου, τα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί και μόνο αργά τη νύχτα στην περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας, της ανατολικής Θεσσαλίας και στον Θερμαϊκό οι νεφώσεις θα διατηρηθούν και βαθμιαία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-06-2026

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας, της ανατολικής Θεσσαλίας και στον Θερμαϊκό όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, κυρίως στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.