Βαρύ πένθος για τον Αλέξανδρο Κοψιάλη

Η συγκινητική ανάρτηση στο Instagram

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Η εξομολόγηση του Αλέξανδρου Κοψιάλη για τη συναισθηματική υπερφαγία, από την οποία «νοσεί» / Βίντεο Open

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης βιώνει την απώλεια της νονάς του.
  • Η νονά του είχε ιδιαίτερο δεσμό μαζί του και έφυγε από τη ζωή.
  • Ο Κοψιάλης ανακοίνωσε την είδηση μέσω Instagram στις 24 Ιουνίου.
  • Δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο προς τιμήν της εκλιπούσας.
  • Αποχαιρέτησε τη νονά του με συγκινητικά λόγια: 'Καλό ταξίδι στο φως Νονίτσα, σε αγαπώ πολύ.'

Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης περνά μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, καθώς καλείται να διαχειριστεί την απώλεια ενός πολύ αγαπημένου του ανθρώπου. 

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Όπως γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έφυγε από τη ζωή η νονά του, με την οποία διατηρούσε έναν πολύ ξεχωριστό δεσμό.

Ο γνωστός influencer επέλεξε να μοιραστεί τη θλιβερή είδηση με τους διαδικτυακούς του φίλους το μεσημέρι της Τρίτης 24 Ιουνίου, δημοσιεύοντας διάφορες φωτογραφίες της εκλιπούσας, καθώς κι ένα συγκινητικό βίντεο. 

«1939-2026. Η καλύτερη Νονά που θα μπορούσα να έχω. Καλό ταξίδι στο φώς Νονίτσα, σε αγαπώ πολύ», έγραψε ο Αλέξανδρος Κοψιάλης, αποχαιρετώντας τη νονά του με λίγα αλλά ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια.

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Η ανάρτηση του Αλέξανδρου Κοψιάλη
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