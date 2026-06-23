Η εξομολόγηση του Αλέξανδρου Κοψιάλη για τη συναισθηματική υπερφαγία, από την οποία «νοσεί» / Βίντεο Open

Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης περνά μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, καθώς καλείται να διαχειριστεί την απώλεια ενός πολύ αγαπημένου του ανθρώπου.

Όπως γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έφυγε από τη ζωή η νονά του, με την οποία διατηρούσε έναν πολύ ξεχωριστό δεσμό.

Ο γνωστός influencer επέλεξε να μοιραστεί τη θλιβερή είδηση με τους διαδικτυακούς του φίλους το μεσημέρι της Τρίτης 24 Ιουνίου, δημοσιεύοντας διάφορες φωτογραφίες της εκλιπούσας, καθώς κι ένα συγκινητικό βίντεο.

«1939-2026. Η καλύτερη Νονά που θα μπορούσα να έχω. Καλό ταξίδι στο φώς Νονίτσα, σε αγαπώ πολύ», έγραψε ο Αλέξανδρος Κοψιάλης, αποχαιρετώντας τη νονά του με λίγα αλλά ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια.

Η ανάρτηση του Αλέξανδρου Κοψιάλη