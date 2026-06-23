Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης περνά μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, καθώς καλείται να διαχειριστεί την απώλεια ενός πολύ αγαπημένου του ανθρώπου.
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Όπως γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έφυγε από τη ζωή η νονά του, με την οποία διατηρούσε έναν πολύ ξεχωριστό δεσμό.
Ο γνωστός influencer επέλεξε να μοιραστεί τη θλιβερή είδηση με τους διαδικτυακούς του φίλους το μεσημέρι της Τρίτης 24 Ιουνίου, δημοσιεύοντας διάφορες φωτογραφίες της εκλιπούσας, καθώς κι ένα συγκινητικό βίντεο.
«1939-2026. Η καλύτερη Νονά που θα μπορούσα να έχω. Καλό ταξίδι στο φώς Νονίτσα, σε αγαπώ πολύ», έγραψε ο Αλέξανδρος Κοψιάλης, αποχαιρετώντας τη νονά του με λίγα αλλά ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια.
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