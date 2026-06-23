Μάριος Φραγκούλης - «Χέρια Φτερά» σε καλοκαιρινή περιοδεία

Ένας ανανεωμένος Μάριος Φραγκούλης. Καλοκαιρινός. Με καινούργια ελληνικά τραγούδια που παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό. Με τα χέρια - φτερά, ανοιχτά, έτοιμος να πετάξει σε πόλεις και νησιά σε όλη την Ελλάδα, σε μια καλοκαιρινή περιοδεία και μια μουσική παράσταση -έκπληξη.

Με μια αγκαλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια - σταθμούς αλλά και διαμάντια του διεθνούς ρεπερτορίου.

Με τον Κωνσταντίνο Γιουρτσίδη κοντά του, έναν νέο ερμηνευτή που ο ίδιος υπέδειξε στο ελληνικό κοινό πέρσι και διακρίθηκε φέτος στην 5η Ακρόαση Νέων Καλλιτεχνών της Μικρής Άρκτου.

Με δύο καινούργια τραγούδια ("Μια καλημέρα" και "Χέρια φτερά") που κυκλοφορούν στις 23/6 από τη Μικρή Άρκτο, σε στίχους Παρασκευά Καρασούλου και μουσική Χρίστου Θεοδώρου.

Με την υπογραφή του Παρασκευά Καρασούλου στην επιμέλεια προγράμματος και την καλλιτεχνική συνάντησή τους μετά από χρόνια, δυναμικά παρούσα.

Με καλοκαιρινή διάθεση και χαρά που ενθαρρύνουν την ελπίδα να χτιστούν ξανά οι κοινοί μας μύθοι με τα τραγούδια που θα τους αφηγηθούν.

Με ένα Φεγγάρι ερωτευμένο να θυμίζει πως οι μουσικές νύχτες της Ελλάδας μπορούν να παραμένουν μαγικές...

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Μάριος Φραγκούλης - «Χέρια Φτερά»

Συμμετέχει ο Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Παρασκευάς Καρασούλος

Τιμές εισιτηρίων: από 20 ευρώ

Προπώληση: Εισιτήρια εδώ, ticketservices.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη 22 Ιουλίου – Θεσσαλονίκη, Θέατρο Μονής Λαζαριστών

Παρασκευή 24 Ιουλίου – Αθήνα, Κηποθέατρο Παπάγου

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου – Ρέθυμνο (Κρήτη), Λόφος

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου – Χανιά (Κρήτη), Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ

Πιάνο: Στάθης Σούλης

Μπάσο: Αλέξανδρος Τράμπας

Κιθάρα: Δημήτρης Στασινός

Ντραμς: Γιώργος Μανιάτης

Κρουστά: Αλέξης Κώστας



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Ενορχηστρωτική επιμέλεια: Αλέξανδρος Τράμπας

Ηχολήπτης FOH: Παύλος Σαπουντζής

Ηχολήπτης Σκηνής: Γρηγόρης Κουτσιλιέρης

Φωτισμοί: Γιώργος Χαραλάμπους (AZAAD)

Auto Q: Ανδρέας Κακουλάκης

Art work: Δημήτρης Παναγιωτακόπουλος

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Παραγωγή: ΑΡΙΕΤΤΑ

Διεύθυνση Παραγωγής: Κική Δημητριάδη

Συντονισμός Παραγωγής: Σταυρούλα Σιάνου

Επικοινωνία / Δημόσιες Σχέσεις: Μαργαρίτα Δρούτσα

Digital Marketing: B Square / Βίκυ Αναγνωσποπούλου

