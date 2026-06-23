Η nrg επεκτείνεται και στον Κορυδαλλό με νέο κατάστημα

Η nrg κάνει ένα ακόμα βήμα στην υλοποίηση της αναπτυξιακής της στρατηγικής με τα εγκαίνια νέου καταστήματος στον Κορυδαλλό, φέρνοντας τις ενεργειακές της υπηρεσίες ακόμα πιο κοντά στους κατοίκους της περιοχής.

Το κατάστημα, στην οδό Ταξιαρχών 23, αποτελεί το νέο σημείο επαφής της εταιρείας με τους καταναλωτές της Δυτικής Αττικής. Σε ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εξυπηρέτησης οι επισκέπτες θα βρουν εξειδικευμένες λύσεις ενέργειας προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.

Για την ημέρα των εγκαινίων στις 18 Ιουνίου, η nrg ετοίμασε μια ξεχωριστή έκπληξη για τους επισκέπτες: διαγωνισμός με δώρα που περιλαμβάνουν Το Ρεύμα Της Χρονιάς αξίας 1.500€, ηλεκτρικά πατίνια, καθώς και smart home προϊόντα.

Πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» στα εγκαίνια του νέου φυσικού σημείου εξυπηρέτησης της nrg

Όπως και σε κάθε κατάστημα της nrg, οι επισκέπτες του νέου καταστήματος της εταιρείας στον Κορυδαλλό έχουν πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα ενεργειακών προγραμμάτων, σε προϊόντα έξυπνου σπιτιού και σε εξατομικευμένες συμβουλές από εξειδικευμένους συμβούλους. Το δίκτυο φυσικών καταστημάτων αποτελεί για την εταιρεία ένα κρίσιμο κανάλι επικοινωνίας και εξυπηρέτησης, τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις.

«Η επέκτασή μας στον Κορυδαλλό είναι άλλη μία απόδειξη ότι στην nrg η εγγύτητα με τον καταναλωτή είναι στην πράξη», σημείωσε ο κος Φώτης Οικονομίδης, Εμπορικός Διευθυντής της nrg. «Τα φυσικά μας καταστήματα είναι ο τρόπος μας να προσφέρουμε ουσιαστική, ανθρώπινη εξυπηρέτηση και πρακτικές λύσεις για την ενέργεια στην καθημερινή ζωή. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε αυτή την κατεύθυνση, με στόχο να χτίσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με κάθε πελάτη μας».

Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού Νικόλαος Χουρσαλάς στα εγκαίνια της nrg

Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού Νικόλαος Χουρσαλάς ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο νέο κατάστημα και σημείωσε «Είναι ιδιαίτερα θετικό να βλέπουμε επενδύσεις που ενισχύουν την τοπική αγορά και προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες στους δημότες μας».

Σχετικά με την nrg

Η nrg αποτελεί τον ολοκληρωμένο πάροχο ενέργειας που καλύπτει όλο το φάσμα των ενεργειακών αναγκών του Έλληνα καταναλωτή εντός κι εκτός σπιτιού και επιχείρησης. Μέσα από πρωτοποριακά προγράμματα ενέργειας για το σπίτι και την επιχείρηση, οι πελάτες της nrg αποκτούν πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες, σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες και διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες όλων των κατηγοριών καταναλωτών.

Το εμπορικό αποτύπωμα της εταιρείας ενισχύεται μέσα από ένα δίκτυο 14 καταστημάτων συνολικά, το οποίο επεκτείνεται στρατηγικά μέσω του μοντέλου Franchise καθώς και από ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη τη χώρα. Η nrg διατηρεί ισχυρή παρουσία στο Λεκανοπέδιο Αττικής και τη Θεσσαλονίκη, ενώ επεκτείνεται δυναμικά και σε μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας.

Στον πυρήνα της στρατηγικής της εταιρείας βρίσκεται η τεχνολογική και ψηφιακή καινοτομία, με προηγμένες υποδομές και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την εμπειρία του πελάτη, όπως το e-contract και οι ψηφιακές λύσεις εξυπηρέτησης. Παράλληλα, η nrg προσφέρει λύσεις που υποστηρίζουν τη μετάβαση σε ένα πιο «έξυπνο» και βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες της να βελτιώνουν το ενεργειακό και περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και ενεργειακές επιλογές.

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