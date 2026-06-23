Δημήτρης Λάλος: Η τρυφερή φωτογραφία με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου

Το ζευγάρι πλέον ζει κάτω από την ίδια στέγη

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Επιμέλεια STAR.GR
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Tι είχαν πει οι δυο ηθοποιοί σε παλαιότερη συνέντευξή τους στο MEGA

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Μία τρυφερή φωτογραφία με τη σύντροφό του Μαριλίτα Λαμπροπούλου, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media ο Δημήτρης Λάλος.

Δημήτρης Λάλος: Υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου;

Ο ηθοποιός «ανέβασε» ένα στιγμιότυπο από τη σειρά «Μια νύχτα μόνο» που πρωταγωνιστούν και οι δύο και είναι αγκαλιασμένοι κοιτώντας ο ένας τον άλλον στα μάτια.  Το ζευγάρι συμπληρώνει δύο χρόνια κοινής πορείας και κατά καιρούς δημοσιεύουν στιγμιότυπα από την προσωπική τους ζωή. 

 

 

Μαριλίτα και Λάλος συνεργάστηκαν στον  «Σασμό» όπου έκαναν το ζευγάρι. 

Δημήτρης Λάλος/ Μαριλίτα Λαμπροπούλου/ φωτογραφία από NDP/ Παναγιώτης Κουφαλέξης 

Δημήτρης Λάλος/ Μαριλίτα Λαμπροπούλου/ φωτογραφία από NDP/ Παναγιώτης Κουφαλέξης 

Οι δύο ηθοποιοί έκαναν σχέση μετά τα διαζύγια που πήραν από τους συζύγους τους. Ο Δημήτρης Λάλος ήταν παντρεμένος με την Ελένη Μαυρίδου με την οποία απέκτησε μία κόρη που σήμερα είναι 9 χρόνων ενώ και η Μαριλίτα ήταν παντρεμένη με τον συνάδελφό της Γιάννη Νταλιάνη, με τον οποίο έχουν αποκτήσει δύο κόρες: τη δεκαεξάχρονη Έλλη και τη 14χρονη Μαρίνα. 

Μαριλίτα Λαμπροπούλου: Η ηλικία, το διαζύγιο & η αλλαγή στην προσωπική ζωή

Δημήτρης Λάλος και Μαριλίτα Λαμπροπούλου πλέον συγκατοικούν.

 «Ο Δημήτρης είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης και ιδιαίτερα ταλαντούχος. Πιστεύω ότι μέσα από τον τρόπο που ερμηνεύει, δίνει ένα συγκεκριμένο ύφος στους ρόλους του. Νομίζω ότι αναδεικνύεται η προσωπικότητά του, η λάμψη του και η καλοσύνη του μέσα από τον τρόπο που ερμηνεύει» είχε δηλώσει η Μαριλίτα Λαμπροπούλου για τον αγαπημένο της σε παλαιότερη συνέντευξή της.  Μπορεί φήμες να ήθελαν τους δυο τους να έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης ο Δημήτρης Λάλος ωστόσο μιλώντας στην εφημερίδα "Real Life"  το διέψευσε κατηγορηματικά.

«Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Δεν υπάρχει σύμφωνο συμβίωσης» είχε αναφέρει ο ηθοποιός. Στην ίδια συνέντευξη ο Δημήτρης Λάλος ο οποίος φέτος τηλεοπτικά συνεργάζεται με την αγαπημένη του τόνισε πως όσον αφορά τα επόμενα τηλεοπτικά δρωμενα σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις. 

Το ζευγάρι είχε περάσει μαζί και την Πρωτοχρονιά δημοσιεύοντας μία φωτογραφία τους στα social media. 

 

 

«Περιμένοντας να υποδεχτούμε τον καινούργιο χρόνο. .. Καλή χρονιά σε όλους με αγάπη» είχε γράψει στα social media ο Δημήτρης Λάλος. 

Ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου πρωταγωνίστησαν στο "Ζωρζ & Φρεντερίκ: Ποιητές του ονείρου"Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου πρωταγωνίστησαν στο "Ζωρζ & Φρεντερίκ: Ποιητές του ονείρου"Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Το ζευγάρι εκτός από τα τηλεοπτικά έχει συνεργαστεί μαζί στη ρομαντική μουσικοθεατρική παραγωγή «Ζωρζ & Φρεντερίκ: Ποιητές του Ονείρου» (2024-2025) και τα «Μουσικά Παραμύθια» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

 

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