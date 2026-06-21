Δείτε παλιότερες δηλώσεις του Δημήτρη Λάλου και της Μαριλίτας Λαμπροπούλου στο Buongiorno του Mega

Ο Δημήτρης Λάλος διέψευσε τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να έχει υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

Με δηλώσεις του στην εφημερίδα Real Life και τη δημοσιογράφο Κορύνα Μανταγάρη, ξεκαθάρισε ότι οι σχετικές πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ο Δημήτρης Λάλος κι η Μαριλίτα Λαμπροπούλου εδώ κι αρκετό καιρό μένουν μαζί... /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο ταλαντούχος ηθοποιός δήλωσε: «Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Δεν υπάρχει σύμφωνο συμβίωσης».

Τα επόμενα σχέδια

Ο Δημήτρης Λάλος αναφέρθηκε και στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, λέγοντας: «Τα γυρίσματα της σειράς (σ.σ του Μια νύχτα μόνο) έχουν ολοκληρωθεί κι αυτό το διάστημα ξεκουραζόμαστε. Μετά θα δούμε πότε και πού θα πάμε διακοπές. Όσο για τα επόμενα επαγγελματικά δρώμενα, σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις».

Ο «Μαθιός» και η «Βασιλική» στον Σασμό /Φωτογραφία Alpha

Τι έχει γίνει γνωστό για το ζευγάρι

Ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της σειράς του Alpha, Σασμός, με τη σχέση τους σιγά σιγά να γίνεται γνωστή. Στη συνέχεια συνεργάστηκαν και στη σειρά Μια νύχτα μόνο, όπου υποδύονται και πάλι στο ζευγάρι.

Το ζευγάρι είναι μαζί τα τελευταία τρία χρόνια και πλέον συγκατοικεί, έχοντας δημιουργήσει το δικό τους σπιτικό στην περιοχή των Πετραλώνων.

Ο Δημήτρης Λάλος κι η Μαριλίτα Λαμπροπούλου στη σειρά Μια νύχτα μόνο /Φωτογραφία Mega

Επιλέγουν να προστατεύουν την προσωπική τους ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας. Όπως έχουν δηλώσει κι οι ίδιοι, κατανοούν το ενδιαφέρον του κόσμου ως μέρος του επαγγέλματός τους, αλλά δεν επιθυμούν να «εργαλειοποιούν» τη σχέση τους για λόγους δημοσιότητας.

Παρά τη διακριτική τους στάση, μοιράζονται πλέον επιλεκτικά κάποιες τρυφερές στιγμές, όπως η κοινή τους ανάρτηση για την υποδοχή του 2026, όπου ανέβασαν βίντεο να χορεύουν μαζί στην ταράτσα ξενοδοχείου στην Αθήνα.