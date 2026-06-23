Jaecoo -Omoda: Πρωταθλητές στην οικονομία καυσίμου

Το «πράσινο DNA» πίσω από την τεχνολογία Super Hybrid System (SHS)

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Jaecoo -Omoda: Πρωταθλητές στην οικονομία καυσίμου
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Το παγκόσμιο ενδιαφέρον στρέφεται στον μετασχηματισμό προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στη βιώσιμη κινητικότητα. Παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της μάρκας «Born Unique, Born Green», η OMODA & JAECOO αξιοποιεί την τεχνολογία SHS (Super Hybrid System) που έχει εξελίξει για να υλοποιήσει την περιβαλλοντική της αποστολή, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις κατανάλωσης καυσίμου, επιβεβαιωμένες μέσα από πραγματικές δοκιμές σε διάφορες χώρες και διαφορετικά περιβάλλοντα.

Jaecoo -Omoda: Πρωταθλητές στην οικονομία καυσίμου

Στην Ευρώπη, όπου οι αυστηροί κανονισμοί για τις εκπομπές ρύπων επιταχύνουν τον εξηλεκτρισμό της αυτοκίνησης, τα HEV καλύπτουν ιδανικά τις καθημερινές μετακινήσεις, ενώ τα PHEV συνδυάζουν μεγάλη αυτονομία με τη δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής οδήγησης στις σύντομες διαδρομές. Με αυτόν τον τρόπο, η γκάμα της εταιρείας ανταποκρίνεται τόσο στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις όσο και στις διαφορετικές ανάγκες των Ευρωπαίων οδηγών.

Jaecoo -Omoda: Πρωταθλητές στην οικονομία καυσίμου
Παράλληλα, η OMODA & JAECOO ενισχύει τη γκάμα της με αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα (EV), όπως τα OMODA 5 EV και JAECOO 5 EV, προσφέροντας μηδενικές εκπομπές ρύπων και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ηλεκτρικής οδήγησης. Τα συγκεκριμένα μοντέλα αποτελούν βασικό πυλώνα της στρατηγικής εξηλεκτρισμού της εταιρείας, καλύπτοντας τις ανάγκες των οδηγών που είναι ήδη έτοιμοι να περάσουν πλήρως στην ηλεκτροκίνηση.

Jaecoo -Omoda: Πρωταθλητές στην οικονομία καυσίμου

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το JAECOO 7 SHS-Η, το οποίο πέτυχε την πρώτη παγκοσμίως αμοιβαία αναγνώριση δεδομένων άνθρακα μεταξύ Κίνας και Ευρώπης, καταγράφοντας συνολικό ανθρακικό αποτύπωμα κύκλου ζωής μόλις 120,40 g CO₂e/km.  Κατά τη διάρκεια του πρώτου Latin American Super Hybrid Challenge στη Χιλή, σε διαδρομή άνω των 4000 χιλιομέτρων που περιλάμβανε αυτοκινητοδρόμους, αστικές και επαρχιακές διαδρομές, το OMODA 5 SHS-H πέτυχε σχεδόν 1.000 χιλιόμετρα αυτονομίας με ένα μόνο γέμισμα καυσίμου και μέση κατανάλωση 4,22 λτ./100 χλμ.Αντίστοιχα, το JAECOO 7 SHS-P ξεπέρασε τα 1.200 χιλιόμετρα συνδυασμένης αυτονομίας, καταγράφοντας κατανάλωση μόλις 3,07 λτ./100 χλμ. με εξαντλημένη μπαταρία.

Στον ελληνικό «Μαραθώνιο» βιωματικής οδήγησης και δοκιμής αντοχής, με αφετηρία το Διδυμότειχο και τερματισμό το ακρωτήριο Ταίναρο το plug-in υβριδικό JAECOO 7 SHS-P διένυσε 1.504 χλμ. χωρίς ανεφοδιασμό, υπερβαίνοντας εντυπωσιακά τη θεωρητική του αυτονομία των 1.200 χλμ.Εξίσου εντυπωσιακά ήταν τα αποτελέσματα του JAECOO 8 σε διαδρομή σχεδόν 1.500 χιλιομέτρων σε Πολωνία, Σλοβακία και Αυστρία, όπου αξιοποιήθηκε και η λειτουργία εξωτερικής παροχής ενέργειας V2L (Vehicle-to-Load).

Jaecoo -Omoda: Πρωταθλητές στην οικονομία καυσίμου
Στην Ελλάδα, η φιλοσοφία αυτή υποστηρίζεται από τον Όμιλο Emil Frey που αποτελεί τον  Γενικό Διανομέα των OMODA & JAECOO, Mercedes-Benz και smart στη χώρα μας. Παράλληλα, το πανελλαδικό δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών εξασφαλίζει τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών, άμεσα διαθέσιμα γνήσια ανταλλακτικά και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.Σε συνδυασμό με τις εργοστασιακές εγγυήσεις 7 ετών για τα μηχανικά μέρη και 8 ετών για τη μπαταρία και το κύκλωμα υψηλής τάσης, σε συνδυασμό με τη δωρεάν οδική βοήθεια για 7 χρόνια και τη διασφάλιση επάρκειας ανταλλακτικών, οι οδηγοί απολαμβάνουν τη σιγουριά ότι η ασφάλεια και η αξιοπιστία επεκτείνονται πολύ πέρα από την αγορά του οχήματος.

Jaecoo -Omoda: Πρωταθλητές στην οικονομία καυσίμου
Η πλήρης γκάμα των προτάσεων της OMODA & JAECOO, δηλαδή το OMODA 5 στην full Hybrid και ηλεκτρική του έκδοση, το plug in υβριδικό OMODA 9 SHS-Ρ και το plug-in hybrid JAECOO 7 SHS-Ρ είναι διαθέσιμα για test drive σε 9 εξουσιοδοτημένα σημεία σε όλη την Ελλάδα: Νέα Κηφισιά, Μοσχάτο, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Καρδίτσα και Ηράκλειο Κρήτης.Παράλληλα, το αμέσως επόμενο διάστημα η γκάμα της μάρκας πρόκειται να ενισχυθεί περαιτέρω με νέες αφίξεις στην ελληνική αγορά, διευρύνοντας τις επιλογές εξηλεκτρισμένης κινητικότητας. Σύντομα θα είναι διαθέσιμα τα πλήρως υβριδικά JAECOO 5 SHS-H και JAECOO 7 SHS-H, καθώς και το αμιγώς ηλεκτρικό JAECOO 5 EV, ενώ προς το τέλος του έτους αναμένεται στη χώρα μας και το plug-in hybrid JAECOO 8 PHEV όπως και το OMODA 4 SHS-H.

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