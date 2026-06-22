Ο Τάσος μαγειρεύει για τους προηγούμενους 8 Έλληνες MasterChefs!

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο του διαγωνισμού μαγειρικής - Τελικός!

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Η εβδομάδα του μεγάλου τελικού στο MasterChef συνεχίζεται δυναμικά και το αυριανό επεισόδιο αναμένεται να είναι από τα πιο απαιτητικά της σεζόν, όπως αποκαλύπτει το νέο trailer που προβλήθηκε στο Star πριν από λίγο.

MasterChef 2026: Πάνος & Τάσος στη Βαρκελώνη για την πρώτη φάση του τελικού

Οι δύο φιναλίστ, Πάνος και Τάσος, βρίσκονται στην τελική ευθεία για τον τίτλο του επόμενου Έλληνα MasterChef, με τον Τάσο να αναλαμβάνει αύριο πρώτος μια ιδιαίτερα δύσκολη αποστολή.

Δες το MasterChef

Ο Τάσος σε ρόλο αρχηγού κουζίνας

Σύμφωνα με όσα βλέπουμε στο trailer, ο Τάσος θα ηγηθεί της δικής του μπριγάδας, έχοντας στο πλευρό του δύο βοηθούς. Αυτοί θα είναι ο Χρήστος και ο Γιάννης! Πρώην συμπαίκτες του. Η δοκιμασία απαιτεί πλήρη οργάνωση, συντονισμό και ταχύτητα, καθώς ο χρόνος αποτελεί τον βασικό αντίπαλο.

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Το concept της δοκιμασίας είναι ξεκάθαρο: ένα μενού για οκτώ MasterChefs! Αυτό σημαίνει ότι κάθε λάθος μπορεί να κοστίσει, ενώ η πίεση για τελειότητα είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

Οι βοηθοί του Τάσου

Οι βοηθοί του Τάσου, Χρήστος και Γιάννης

Η αποστολή του είναι ξεκάθαρη αλλά απαιτητική: να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο μενού υψηλών προδιαγραφών, αντάξιο ενός τελικού MasterChef.

Οι «κριτές» της δοκιμασίας: οι κορυφαίοι του διαγωνισμού

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη σύνθεση των καλεσμένων που θα δοκιμάσουν τα πιάτα. Στο τραπέζι θα καθίσουν όλοι οι προηγούμενοι νικητές του ελληνικού MasterChef, οι οποίοι επιστρέφουν για να αξιολογήσουν τις προσπάθειες των φετινών φιναλίστ. Οι 8 προηγούμενοι MasterChefs που έρχονται αύριο είναι οι: Τιμολέων Διαμαντής, Μανώλης Σαρρής, Σταύρος Βαρθαλίτης, Μαργαρίτα Νικολαΐδη, Πάνος Κουμουνδούρος, Μαρία Μπέη, Λευτέρης Ζαφειρόπουλος και Νέστορας Νέστορας.

masterchef

Ο τελικός του MasterChef συνεχίζεται αύριο στις 21:00 στο Star, με το κοινό να περιμένει με αγωνία!

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