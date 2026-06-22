Η τελική φάση του πιο απαιτητικού, του πιο ιδιαίτερου και δύσκολου MasterChef ξεκινάει από την πανέμορφη Βαρκελώνη, μια πόλη με τρομερό ρυθμό κι υπέροχο vibe από τον κόσμο. Στην περιοχή της Barceloneta, με φόντο μια μαγική θέα, οι δύο φιναλίστ, ο Πάνος κι ο Τάσος, ετοιμάζονται να αναμετρηθούν.
Ξεκίνησαν ως συμπαίκτες και συνοδοιπόροι, ηγήθηκαν κι οι δύο ως αρχηγοί στην κόκκινη μπριγάδα χαρίζοντας νίκες, και τώρα το ταξίδι τους βρίσκει αντιμέτωπους.
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Οι δυο τους είναι πανευτυχείς που τα κατάφεραν. Μόλις προχθές το πρωί, καθώς κάθονταν μόνοι τους σε ένα σπίτι 250 τετραγωνικών, συνειδητοποίησαν τι έχουν πετύχει, με τον Τάσο να λέει χαρακτηριστικά: «Μάγκα φτάσαμε, όντως το κάναμε». Τώρα πια ήρθε η ώρα να το ευχαριστηθούν.
Ο Πάνος δηλώνει χαρούμενος για την απόδοσή του κι ενθουσιασμένος που έχει τον Τάσο αντίπαλο, ενώ ο Τάσος ανυπομονεί για τις δοκιμασίες, αν και από ισπανικά δεν ξέρει σχεδόν τίποτα. Στην προσπάθειά του να ψελλίσει μερικές λέξεις, είπε με χιούμορ: «Porque, Mi Amor, τι άλλο έχουμε; Porchetta», με τους κριτές να τον διορθώνουν γελώντας ότι η Porchetta είναι ιταλική. Από την άλλη, ο Πάνος επιστράτευσε τα απολύτως απαραίτητα για την περίσταση: «Fríos cervezas, por favor», δηλαδή μια κρύα μπίρα, που όπως σχολιάστηκε, είναι υπεραρκετή για να ξεκινήσει ωραία ο τελικός.
Στο σημείο που έφτασαν κανείς δεν είναι χαμένος, αφού ο δεύτερος θα κερδίσει 30.000 ευρώ, ενώ ο μεγάλος νικητής θα πάρει τον τίτλο, το έπαθλο και συνολικά 100.000 ευρώ. Ο Πάνος εξομολογείται ότι αυτό το «παραμυθάκι» είχε πλάσει στο μυαλό του, καθώς στα battles μεταξύ τους είναι ισόπαλοι, ένα-ένα, κι ο τελικός θα αναδείξει τον καλύτερο.
Ο φετινός τίτλος θα κριθεί μέσα από τρεις διαφορετικές κι απαιτητικές δοκιμασίες, το άθροισμα των οποίων θα αναδείξει τον νικητή. Παρά το γεγονός ότι οι δοκιμασίες φαντάζουν πολλές και δύσκολες, ο στόχος είναι να τα δώσουν όλα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η αγωνία και το άγχος είναι διάχυτα στην ατμόσφαιρα, όμως η υπόσχεση είναι ότι μόλις ανάψουν οι κουζίνες, όλα θα φύγουν.
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