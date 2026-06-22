MasterChef 2026: Πάνος & Τάσος στη Βαρκελώνη για την πρώτη φάση του τελικού

Έτοιμοι να ριχτούν στη μεγάλη μάχη οι δύο διαγωνιζόμενοι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο τελικός του MasterChef 2026 διεξάγεται στη Βαρκελώνη με φιναλίστ τους Πάνο και Τάσο.
  • Οι δύο διαγωνιζόμενοι ξεκίνησαν ως συμπαίκτες και τώρα είναι αντίπαλοι για τον τίτλο.
  • Ο νικητής θα λάβει 100.000 ευρώ, ενώ ο δεύτερος 30.000 ευρώ.
  • Ο τελικός περιλαμβάνει τρεις απαιτητικές δοκιμασίες για την ανάδειξη του καλύτερου.
  • Η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη αγωνία, αλλά οι φιναλίστ είναι έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Η τελική φάση του πιο απαιτητικού, του πιο ιδιαίτερου και δύσκολου MasterChef ξεκινάει από την πανέμορφη Βαρκελώνη, μια πόλη με τρομερό ρυθμό κι υπέροχο vibe από τον κόσμο. Στην περιοχή της Barceloneta, με φόντο μια μαγική θέα, οι δύο φιναλίστ, ο Πάνος κι ο Τάσος, ετοιμάζονται να αναμετρηθούν.

Ο Τάσος κι ο Πάνος είναι οι δύο φιναλίστ του MasterChef 2026!

Ο Τάσος κι ο Πάνος είναι οι δύο φιναλίστ του MasterChef 2026!

Ξεκίνησαν ως συμπαίκτες και συνοδοιπόροι, ηγήθηκαν κι οι δύο ως αρχηγοί στην κόκκινη μπριγάδα χαρίζοντας νίκες, και τώρα το ταξίδι τους βρίσκει αντιμέτωπους.

MasterChef: Κριτές και καλεσμένοι δοκιμάζουν τα πιάτα των φιναλίστ!

MasterChef 2026: Ο Τάσος δήλωσε ότι ανυπομονεί για τις δοκιμασίες

MasterChef 2026: Ο Τάσος δήλωσε ότι ανυπομονεί για τις δοκιμασίες

Οι δυο τους είναι πανευτυχείς που τα κατάφεραν. Μόλις προχθές το πρωί, καθώς κάθονταν μόνοι τους σε ένα σπίτι 250 τετραγωνικών, συνειδητοποίησαν τι έχουν πετύχει, με τον Τάσο να λέει χαρακτηριστικά: «Μάγκα φτάσαμε, όντως το κάναμε». Τώρα πια ήρθε η ώρα να το ευχαριστηθούν.

Μοσχάρι Rubia Gallega με ζωμό escalivada

MasterChef 2026: Ο Πάνος έμαθε στα ισπανικά να ζητάει μια... κρύα μπίρα!

MasterChef 2026: Ο Πάνος έμαθε στα ισπανικά να ζητάει μια... κρύα μπίρα!

Ο Πάνος δηλώνει χαρούμενος για την απόδοσή του κι ενθουσιασμένος που έχει τον Τάσο αντίπαλο, ενώ ο Τάσος ανυπομονεί για τις δοκιμασίες, αν και από ισπανικά δεν ξέρει σχεδόν τίποτα. Στην προσπάθειά του να ψελλίσει μερικές λέξεις, είπε με χιούμορ: «Porque, Mi Amor, τι άλλο έχουμε; Porchetta», με τους κριτές να τον διορθώνουν γελώντας ότι η Porchetta είναι ιταλική. Από την άλλη, ο Πάνος επιστράτευσε τα απολύτως απαραίτητα για την περίσταση: «Fríos cervezas, por favor», δηλαδή μια κρύα μπίρα, που όπως σχολιάστηκε, είναι υπεραρκετή για να ξεκινήσει ωραία ο τελικός.

Ντομάτα σε escabeche και γαλάκτωμα μπακαλιάρου

Στο σημείο που έφτασαν κανείς δεν είναι χαμένος, αφού ο δεύτερος θα κερδίσει 30.000 ευρώ, ενώ ο μεγάλος νικητής θα πάρει τον τίτλο, το έπαθλο και συνολικά 100.000 ευρώ. Ο Πάνος εξομολογείται ότι αυτό το «παραμυθάκι» είχε πλάσει στο μυαλό του, καθώς στα battles μεταξύ τους είναι ισόπαλοι, ένα-ένα, κι ο τελικός θα αναδείξει τον καλύτερο.

MasterChef 2026: Ο Σωτήρης Κοντιζάς ζήτησε από τον Πάνο και τον Τάσο... να το ζήσουν!

MasterChef 2026: Ο Σωτήρης Κοντιζάς ζήτησε από τον Πάνο και τον Τάσο... να το ζήσουν!

Ο φετινός τίτλος θα κριθεί μέσα από τρεις διαφορετικές κι απαιτητικές δοκιμασίες, το άθροισμα των οποίων θα αναδείξει τον νικητή. Παρά το γεγονός ότι οι δοκιμασίες φαντάζουν πολλές και δύσκολες, ο στόχος είναι να τα δώσουν όλα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η αγωνία και το άγχος είναι διάχυτα στην ατμόσφαιρα, όμως η υπόσχεση είναι ότι μόλις ανάψουν οι κουζίνες, όλα θα φύγουν.

MasterChef 2026: Τι περιλαμβάνει η πρώτη δοκιμασία του μεγάλου τελικού;

«Πάμε να το ζήσουμε!» είπε ο Σωτήρης Κοντιζάς με τους φιναλίστ να τρέχουν, έτοιμοι να ριχτούν στην πρώτη μεγάλη μάχη της Βαρκελώνης.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 2026

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MASTERCHEF 2026
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MASTERCHEF
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MASTERCHEF ΠΑΝΟΣ
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MASTERCHEF ΤΑΣΟΣ
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ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ
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ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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