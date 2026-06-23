GEO Mobility Hellas: Ο Φίλιππος Γιακουμέλος είναι Head of Fleet Sales

Επενδύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των εταιρικών πωλήσεων των Geely και Zeekr

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GEO Mobility Hellas: Ο Φίλιππος Γιακουμέλος είναι Head of Fleet Sales
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Η GEO Mobility Hellas ανακοινώνει την ένταξη του Φίλιππου Γιακουμέλου στη διοικητική της ομάδα, αναλαμβάνοντας από την 1η Ιουλίου 2026 τη θέση του Head of Fleet Sales.Με σχεδόν 30 χρόνια εμπειρίας στους τομείς της αυτοκίνησης, του fleet management και του leasing, ο Φίλιππος Γιακουμέλος έχει διαγράψει μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία σε κορυφαίους οργανισμούς του κλάδου.

Πριν την ένταξή του στη GEO Mobility Hellas, διετέλεσε Regional Leasing Manager για τις αγορές των Βαλκανίων, της Ρουμανίας και της Κύπρου στην Autohellas Hertz, με ευθύνη για τη συνολική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων leasing και τη διαχείριση των επιχειρησιακών και εμπορικών στόχων στις αντίστοιχες αγορές. Στο παρελθόν διατέλεσε επίσης Commercial Manager στη Ρουμανία, Sales Manager στην Ελλάδα, ενώ έχει αναλάβει ανώτερες διοικητικές θέσεις στις εταιρίες LeasePlan Hellas και AVIS Hellas.Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει συντελέσει στη διαμόρφωση και υλοποίηση εμπορικών στρατηγικών, καθώς και στην ανάπτυξη εταιρικών συνεργασιών σε σύνθετα και πολυεθνικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα.

Η ένταξή του στην GEO Mobility Hellas αποτελεί μέρος της στρατηγικής της εταιρείας για περαιτέρω ενίσχυση των εμπορικών της δραστηριοτήτων και επιτάχυνση της ανάπτυξης στον τομέα των εταιρικών πωλήσεων και της κινητικότητας, υποστηρίζοντας την αναπτυξιακή πορεία των μαρκών Geely και Zeekr στην ελληνική αγορά.Καλωσορίζουμε τον Φίλιππο στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

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