Επαμεινώνδας Καρανικόλας-Γιώργος Κακαβάς στο Ράλλυ Ακρόπολις

Με Ford Fiesta Rally2 του Car Center

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Επαμεινώνδας Καρανικόλας-Γιώργος Κακαβάς στο Ράλλυ Ακρόπολις
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Οι Νώντας Καρανικόλας-Γιώργος Kακαβάς με το Ford Fiesta Rally2 του Car Center ολοκλήρωσαν τις δοκιμές αναγνώρισης του επετειακού 70ου Ράλλυ Ακρόπολις και είναι έτοιμοι για την μεγάλη πρόκληση.Με την προσθήκη των νέων Ειδικών Διαδρομών στην Πελοπόννησο οι οποίες κρίνονται ως βατές, η κοινή τους αίσθηση είναι ότι το δυσκολότερο τμήμα θα είναι αυτό της Στερεάς Ελλάδας.Στόχος του πληρώματος, η αξιοποίηση στο έπακρο των νέων αναβαθμίσεων που έχει κάνει η M-Sport στο Ford Fiesta Rally2.

Μετά την ολοκλήρωση μιας σειράς αγώνων στην άσφαλτο, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC) του 2026 περνάει στο δεύτερο μισό της σεζόν, στρέφοντας την προσοχή όλων στο διάσημο από κάθε άποψη Ράλλυ Ακρόπολις. Πρόκειται για το «Ράλλι των Θεών» που δίκαια αποκαλείται έτσι αφού πέρα από το ότι καταδεικνύει την ιστορικότητα του χαρακτήρα του, εμπεριέχει θρυλικές επιδόσεις από τους «θεούς του WRC» που για δεκαετίες το είχαν στην κορυφαία θέση της λίστας των αγαπημένων αγώνων τους.

Επαμεινώνδας Καρανικόλας-Γιώργος Κακαβάς στο Ράλλυ Ακρόπολις

Εν προκειμένω, ο όγδοος κατά σειρά γύρος του WRC 2026, θα διεξαχθεί από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου με βάση το Λουτράκι Κορινθίας αυτή την φορά -μετά από μία πενταετία στην Λαμία-  περιλαμβάνοντας 17 απαιτητικές Ειδικές Διαδρομές με συνολικό μήκος 323,77 km, ενώ το σύνολο της απόστασης το οποίο θα διανύσουν τα πληρώματα αγγίζει τα 1.503,30 km.Με την υποστήριξη της Ford Car Center, το καταξιωμένο ελληνικό πλήρωμα των Επαμεινώνδα Καρανικόλα-Γιώργου Κακαβά επιστρέφει στις χωμάτινες ειδικές διαδρομές του Ράλλυ Ακρόπολις 2026 με ένα Ford Fiesta Rally2, στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία στην οποία συμμετέχουν εξαιρετικοί οδηγοί σε ικανότητες και εμπειρία.

Το πλήρωμα του Car Center ευελπιστεί σε ένα καλό αποτέλεσμα αξιοποιώντας τις σημαντικές εμπειρίες που έχουν αποκτηθεί στον αγώνα από προηγούμενες χρονιές, μια και το Ράλλυ Ακρόπολις είναι γνωστό για τον σκληροτράχηλο χαρακτήρα του, με τους Επαμεινώνδα και Γιώργο να έχουν ως κύρια αποστολή την σωστή διαχείριση της ταχύτητας, της διαχείρισης των ελαστικών και την αποφυγή λαθών και προβλημάτων.

Σημαντική καινοτομία της φετινής διοργάνωσης είναι η μεταφορά των πληρωμάτων και των αγωνιστικών τους αυτοκινήτων δια θαλάσσης, από το λιμάνι της Κορίνθου προς την Ιτέα, το βράδυ της Πέμπτης, με το πλοίο να λειτουργεί ως parc ferme κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Ο αγώνας  ξεκινά την Πέμπτη 25 Ιουνίου στις 19:05 από χώρο του The Ellinikon, όπου θα διεξαχθεί η εντυπωσιακή Υπερειδική Διαδρομή. 

Νώντας Καρανικόλας (οδηγός):
«Θα είναι ένας αναμενόμενα δύσκολος αγώνας όπως πάντα. Μετά τις αναγνωρίσεις μπορώ με βεβαιότητα να πω ότι οι Ειδικές Διαδρομές της Στερεάς Ελλάδας είναι οι πιο δύσκολες και πιο σκληρές. Μάλιστα είναι πιο σκληρές από ότι περίμενα. Φυσικά το δεύτερο Σκέλος του αγώνα στην Πελοπόννησο είναι πολύ πιο βατό αναλογικά, περιμένω επίσης χαμηλότερες θερμοκρασίες εκεί, αλλά όλα αυτά θα φανούν στην εξέλιξη του αγώνα. Φέτος θα προσπαθήσουμε να κάνουμε έναν αγώνα χωρίς προβλήματα και στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τα νέα πράγματα που έχει να μας δώσει το αυτοκίνητο αφού οι αναβαθμίσεις του είναι οι πλέον πρόσφατες που έχει δεχθεί από την M-Sport.»
    Επαμεινώνδας Καρανικόλας-Γιώργος Κακαβάς στο Ράλλυ Ακρόπολις

Γιώργος Κακαβάς (συνοδηγός):
«Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι στην εν γένει αντιμετώπιση του αγώνα λόγω των προσθηκών Ειδικών Διαδρομών στην Πελοπόννησο. Ένα Ακρόπολις παραμένει πάντα σκληρό και απαιτητικό και χρειάζεται την ίδια σωστή και λεπτομερή προετοιμασία. Προσωπικά πιστεύω ότι η πιο καθοριστική ημέρα θα είναι η Κυριακή -δείχνει να είναι η πιο σκληρή ημέρα από όλες- και περιμένω εκεί να βγουν προβλήματα και να καταγραφούν διαφορές σε επιδόσεις. Θα τα δούμε στην πράξη όλα αυτά.»

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