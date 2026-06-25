Η εταιρεία Χρυσός Οδηγός ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη συνεργασία της με το «Μαζί για το Παιδί», έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς στην Ελλάδα που εργάζονται καθημερινά για την προστασία και τη στήριξη παιδιών και οικογενειών που βρίσκονται σε ανάγκη.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, ο Χρυσός Οδηγός θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας του, με στόχο την ενίσχυση της προβολής του έργου και των δράσεων του οργανισμού, συμβάλλοντας στην ευρύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη διαρκή δέσμευση του Χρυσού Οδηγού να στηρίζει δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, ενισχύοντας οργανισμούς που προσφέρουν σημαντικό έργο στην ελληνική κοινωνία.

Το «Μαζί για το Παιδί» υποστηρίζει παιδιά και οικογένειες σε όλη την Ελλάδα μέσω προγραμμάτων που καλύπτουν βασικές ανάγκες, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η ψυχική ενδυνάμωση και η κοινωνική φροντίδα, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια σε χιλιάδες ωφελούμενους κάθε χρόνο.

Με γνώμονα την κοινωνική προσφορά και τη δύναμη της συνεργασίας, ο Χρυσός Οδηγός στέκεται αρωγός στο έργο του οργανισμού, συμβάλλοντας στην ανάδειξη πρωτοβουλιών που κάνουν τη διαφορά στη ζωή των παιδιών και των οικογενειών που τις έχουν ανάγκη.

Σχετικά με τον Χρυσό Οδηγό

Για περισσότερα από 50 χρόνια, ο Χρυσός Οδηγός αποτελεί σταθερό και αξιόπιστο στρατηγικό συνεργάτη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Σήμερα, μέσα από το ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών υπηρεσιών του xo.gr, παρέχει end-to-end λύσεις digital marketing: από επαγγελματικά profiles και στοχευμένη ψηφιακή διαφήμιση, έως SEO και PPC καμπάνιες, διαχείριση social media, καθώς και κατασκευή ιστοσελίδων και e-shops, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στη βιώσιμη ανάπτυξη κάθε επιχείρησης

