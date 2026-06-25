Ο Χρυσός Οδηγός ενώνει τις δυνάμεις του με το «Μαζί για το Παιδί»

Με πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά, στη ζωή των παιδιών που έχουν ανάγκη

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Οικονομια
Χρυσός Οδηγός Μαζί για το Παιδί
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εταιρεία Χρυσός Οδηγός συνεργάζεται με το «Μαζί για το Παιδί» για την υποστήριξη παιδιών και οικογενειών σε ανάγκη.
  • Η συνεργασία θα ενισχύσει την προβολή των δράσεων του οργανισμού μέσω των επικοινωνιακών μέσων του Χρυσού Οδηγού.
  • Το «Μαζί για το Παιδί» προσφέρει προγράμματα που καλύπτουν βασικές ανάγκες όπως υγεία, εκπαίδευση και κοινωνική φροντίδα.
  • Ο Χρυσός Οδηγός δεσμεύεται να στηρίζει οργανισμούς με κοινωνικό αποτύπωμα για πάνω από 50 χρόνια.
  • Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του Χρυσού Οδηγού για ψηφιακό μετασχηματισμό και ανάπτυξη επιχειρήσεων.

Η εταιρεία Χρυσός Οδηγός ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη συνεργασία της με το «Μαζί για το Παιδί», έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς στην Ελλάδα που εργάζονται καθημερινά για την προστασία και τη στήριξη παιδιών και οικογενειών που βρίσκονται σε ανάγκη.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, ο Χρυσός Οδηγός θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας του, με στόχο την ενίσχυση της προβολής του έργου και των δράσεων του οργανισμού, συμβάλλοντας στην ευρύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη διαρκή δέσμευση του Χρυσού Οδηγού να στηρίζει δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, ενισχύοντας οργανισμούς που προσφέρουν σημαντικό έργο στην ελληνική κοινωνία.

Το «Μαζί για το Παιδί» υποστηρίζει παιδιά και οικογένειες σε όλη την Ελλάδα μέσω προγραμμάτων που καλύπτουν βασικές ανάγκες, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η ψυχική ενδυνάμωση και η κοινωνική φροντίδα, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια σε χιλιάδες ωφελούμενους κάθε χρόνο.

Με γνώμονα την κοινωνική προσφορά και τη δύναμη της συνεργασίας, ο Χρυσός Οδηγός στέκεται αρωγός στο έργο του οργανισμού, συμβάλλοντας στην ανάδειξη πρωτοβουλιών που κάνουν τη διαφορά στη ζωή των παιδιών και των οικογενειών που τις έχουν ανάγκη.

Σχετικά με τον Χρυσό Οδηγό

xo

Για περισσότερα από 50 χρόνια, ο Χρυσός Οδηγός αποτελεί σταθερό και αξιόπιστο στρατηγικό συνεργάτη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Σήμερα, μέσα από το ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών υπηρεσιών του xo.gr, παρέχει end-to-end λύσεις digital marketing: από επαγγελματικά profiles και στοχευμένη ψηφιακή διαφήμιση, έως SEO και PPC καμπάνιες, διαχείριση social media, καθώς και κατασκευή ιστοσελίδων και e-shops, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στη βιώσιμη ανάπτυξη κάθε επιχείρησης
 

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