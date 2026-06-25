28χρονη κατηγορείται ότι παρέσυρε ανήλικη παριστάνοντας το αγόρι!

Κατηγορείται και για πορνογραφία ανηλίκων

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Δικογραφία σχηματίσθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σε βάρος 28χρονης, για γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιον τους, πορνογραφία ανηλίκων και για παράβαση του Νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η υπόθεση που χειρίζονται το τελευταίο διάστημα οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη προκαλεί αίσθηση, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η 28χρονη φέρεται να είχε ξεγελάσει την ανήλικη και να της παρουσιάστηκε ως ένα 20χρονο αγόρι!

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Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΛΑΣ, όπως προέκυψε από την προανάκριση, η 28χρονη παραπλανώντας την ανήλικη ως προς τα πραγματικά στοιχεία της ταυτότητάς της, από τον Ιούλιο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026, προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις με την ανήλικη, η οποία δεν είχε ακόμη συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας της, σε οικία όπου διέμενε στην περιοχή του Ευόσμου.

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Επιπλέον, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, παρήγαγε, απέστειλε, αποδέχτηκε και κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο πλαίσιο ανταλλαγής με την ανήλικη οπτικοακουστικών μηνυμάτων.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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