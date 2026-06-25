Δικογραφία σχηματίσθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σε βάρος 28χρονης, για γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιον τους, πορνογραφία ανηλίκων και για παράβαση του Νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Η υπόθεση που χειρίζονται το τελευταίο διάστημα οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη προκαλεί αίσθηση, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η 28χρονη φέρεται να είχε ξεγελάσει την ανήλικη και να της παρουσιάστηκε ως ένα 20χρονο αγόρι!
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Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΛΑΣ, όπως προέκυψε από την προανάκριση, η 28χρονη παραπλανώντας την ανήλικη ως προς τα πραγματικά στοιχεία της ταυτότητάς της, από τον Ιούλιο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026, προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις με την ανήλικη, η οποία δεν είχε ακόμη συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας της, σε οικία όπου διέμενε στην περιοχή του Ευόσμου.
Επιπλέον, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, παρήγαγε, απέστειλε, αποδέχτηκε και κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο πλαίσιο ανταλλαγής με την ανήλικη οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.