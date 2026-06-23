Όσα είχε αποκαλύψει η Γιώτα Κηπουρού για τον επικείμενο γάμο της

Η Γιώτα Κηπουρού μετρά αντίστροφα για μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής της, καθώς την ερχόμενη Παρασκευή 26 Ιουνίου θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας στο πλευρό του αγαπημένου της, Κωνσταντίνου.

Την αποκάλυψη για τον επικείμενο γάμο της έκανε η ίδια, χωρίς να το επιδιώξει, κατά τη διάρκεια της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1 την Τρίτη 24 Ιουνίου. Όλα συνέβησαν σε μια χαλαρή και χιουμοριστική συζήτηση στο πλατό, η οποία κατέληξε να φέρει στο φως το ευχάριστο γεγονός.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιάγκας, σε εύθυμο κλίμα, πρότεινε στη Γιώτα Κηπουρού, τη Φωτεινή Πετρογιάννη και τη Δέσποινα Καμπούρη να μπουν στην κουζίνα, να ετοιμάσουν μουσακά και στη συνέχεια να τον φέρουν στην εκπομπή την Παρασκευή, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένας διαγωνισμός γευσιγνωσίας στον αέρα.

Η δημοσιογράφος, ωστόσο, έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως κάτι τέτοιο δεν θα ήταν εφικτό για εκείνη τη συγκεκριμένη ημέρα, αποκαλύπτοντας άθελά της τον λόγο.

Παντρεύεται η Γιώτα Κηπουρού / Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Δεν μπορώ την Παρασκευή, άλλη μέρα...», είπε.

Η ατάκα της δεν πέρασε απαρατήρητη, με τον παρουσιαστή να αντιλαμβάνεται αμέσως τι συμβαίνει και να απαντά με χιούμορ:

«Τι άλλη μέρα μωρέ; Α, παντρεύεσαι εσύ την Παρασκευή! Μας το χάλασε ο γάμος!».

Πρόσφατα, η Γιώτα Κηπουρού είχε αποκαλύψει στο «Πρωινό» πως θα κάνει δύο γάμους. Έναν πολιτικό, που θα γίνει σε λίγες ημέρες, και έναν θρησκευτικό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί αργότερα στη Σέριφο, απ’ όπου κατάγεται κατά το ήμισυ ο σύντροφός της.

Μετά τον πολιτικό τους γάμο, θα ακολουθήσει ένα μεγάλο πάρτι στη Βουλιαγμένη, με αρκετούς καλεσμένους.