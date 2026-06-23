Ημερίδα του ΟΣΔΕΛ: «Τα Πνευματικά Δικαιώματα και η διαχείρισή τους»

Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, στον χώρο του Βιβλίου και του Τύπου

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Ημερίδα ΟΣΔΕΛ για Πνευματικά Δικαιώματα
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Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ), στο πλαίσιο των συνεχών εξελίξεων στον τομέα των Πνευματικών Δικαιωμάτων και της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), διοργανώνει τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 ημερίδα με θέμα «Τα Πνευματικά Δικαιώματα και η διαχείρισή τους στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης στον χώρο του Βιβλίου και του Τύπου», με τη συμμετοχή συγγραφέων, μεταφραστών/στριών, δημοσιογράφων, εκδοτών/τριών βιβλίου και εκδοτών/τριών Τύπου, καθώς και εκπροσώπων από τον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Μια συνάντηση που φιλοδοξεί να αποτελέσει εφαλτήριο για ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων αλλά και ανησυχιών με παρουσίαση ζητημάτων που αφορούν την Πνευματική Ιδιοκτησία στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, δίνοντας παράλληλα έμφαση στις νέες τάσεις και στους τρόπους αντιμετώπισης των συνεχώς αναδυόμενων προκλήσεων.

Η ημερίδα θα ξεκινήσει με συζήτηση μεταξύ των Θεοφάνη Τάση, Επίκουρου Καθηγητή Φιλοσοφίας της Πληροφορίας και Ψηφιακού Ανθρωπισμού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και του Κώστα Κατσουλάρη, Προέδρου της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων και μέλος Δ.Σ. του ΟΣΔΕΛ.

Στη συνέχεια θα πάρει τη σκυτάλη η Hege Munch Gundersen, Εκτελεστική Διευθύντρια (CEO) του Νορβηγικού Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης KOPINOR, του πρώτου ΟΣΔ που προχώρησε σε συμφωνία αδειοδότησης προστατευόμενων έργων για την εκπαίδευση Νορβηγικών Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων (LLMs).

Θα ακολουθήσουν συζητήσεις στις οποίες θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από όλους τους εμπλεκόμενους κλάδους ώστε να αποτυπωθούν οι διαφορετικές οπτικές και ανάγκες. Θα πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστά, παράλληλα  πάνελ συζητήσεων, ένα για το βιβλίο και ένα για τον Τύπο. Μεταξύ άλλων θα συμμετάσχουν, οι εξής:

Πάνελ βιβλίου
•    Κώστας Δαρδανός, Εκδότης, Gutenberg, Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου (ΕΝΕΛΒΙ), μέλος Δ.Σ. του ΟΣΔΕΛ
•    Τιτίκα Δημητρούλια, Καθηγήτρια Θεωρίας και Πράξης της Μετάφρασης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλος Δ.Σ. του ΟΣΔΕΛ
•    Νίκος Ερηνάκης, Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας & Φιλοσοφίας του Πολιτισμού, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ποιητής και μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων 
•    Βασίλης Κατσούρος, Διευθυντής στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ), ΕΚ Αθηνά
•    Μαρία-Δάφνη Παπαδοπούλου, ΔΝ, Αναπληρώτρια Διευθύντρια στον Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ)
•    Νίκος Χατζόπουλος, Εκδότης, Brainfood εκδοτική

Πάνελ Τύπου
•    Αλέξανδρος Γεωργακάκης, Director of Operations, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
•    Δημήτρης Ηλιόπουλος, Εκδότης, ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκδοτών Διαδικτύου (ΕΝΕΔ), μέλος Δ.Σ. του ΟΣΔΕΛ
•    Στέλιος Καρόζης, Εντεταλμένος Ερευνητής & Αναπληρωτής Τεχνικός Συντονιστής Pharos AI Factory, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» 
•    Γιάννος Παραμυθιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ - Δικηγόρος
•    Παναγιώτης Σωτήρης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, αρθρογράφος

Η ημερίδα απευθύνεται σε συγγραφείς, μεταφραστές/-τριες, δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς, εκδότες/-τριες βιβλίου και εκδότες/-τριες Τύπου, καθώς και σε όσους/όσες ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στον τομέα του βιβλίου ή/και του Τύπου και εντάσσεται στη μεγάλη Πανελλαδική Καμπάνια του ΟΣΔΕΛ για την προστασία των Πνευματικών Δικαιωμάτων απέναντι στις προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πληροφορίες συμμετοχής

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων (ΕΣΗΕΑ), Ακαδημίας 20, Αθήνα, 10671 και 10:00πμ-15:00μμ

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και πραγματοποιείται κατόπιν εγγραφής.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl90132kmfbxx58aLdb0LEMHnXACP63PLNP0evkHLXj5oOTg/viewform?usp=sharing&ouid=111518439313609451946

osdel.gr: Θεμιστοκλέους 73, Αθήνα 106 83, τηλ. 210 3849 100, info@osdel.gr
 

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