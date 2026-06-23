Χρυσός και ασήμι σε πτώση υπό τον φόβο νέων αυξήσεων επιτοκίων

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Οικονομια
Πηγή: dnews.gr φωτογραφία AP Images Seth Wenig
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι τιμές του χρυσού και του ασημιού σημείωσαν σημαντικές απώλειες την Τρίτη.
  • Αιτία οι ανησυχίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ.
  • Ο χρυσός υποχώρησε κατά 1,5%, φτάνοντας τα 4.142 δολάρια ανά ουγγιά.
  • Το ασήμι σημείωσε πτώση άνω του 5%, φτάνοντας τα 61,80 δολάρια ανά ουγγιά.
  • Η πτώση επηρεάζει και τις μετοχές τεχνολογίας στις διεθνείς αγορές.

Οι τιμές του χρυσού και του ασημιού κατέγραψαν ισχυρές απώλειες την Τρίτη, καθώς οι ανησυχίες για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) πυροδότησαν κύμα ρευστοποιήσεων στις διεθνείς αγορές, επηρεάζοντας τόσο τις μετοχές τεχνολογίας όσο και τα πολύτιμα μέταλλα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού υποχώρησαν κατά 1,5%, διαμορφούμενα στα 4.142 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι σημείωσε ακόμη μεγαλύτερη πτώση, άνω του 5%, φθάνοντας ενδοσυνεδριακά τα 61,80 δολάρια ανά ουγγιά, πριν περιορίσει μέρος των απωλειών και κλείσει κοντά στα 62,25 δολάρια.

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