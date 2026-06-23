Ζεντάγια: Ανέβασε φωτογραφία με τον Τομ Χόλαντ να τη φιλά στη Ρώμη

Οι δύο ηθοποιοί αποκαλύφθηκε ότι έχουν παντρευτεί!

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Η Ζεντάγια πήγε απρόσκλητη σε γάμο εν μέσω φημών για τον δικό της/ ERT

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζεντάγια ανέβασε φωτογραφία με τον Τομ Χόλαντ να τη φιλά στη Ρώμη.
  • Οι ηθοποιοί προωθούν την ταινία «Spider-Man: Brand New Day» στην ιταλική πρωτεύουσα.
  • Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 29 Ιουλίου.
  • Οι δύο ηθοποιοί επιβεβαίωσαν ότι έχουν παντρευτεί κρυφά.
  • Ο Τομ Χόλαντ αναφέρθηκε σε viral εικόνες του γάμου τους που δημιουργήθηκαν μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μία φωτογραφία με τον Τομ Χόλαντ να τη φιλά τρυφερά στο μάγουλο ανέβασε η Ζεντάγια, από το ταξίδι τους στη Ρώμη.

Οι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν στην ιταλική πρωτεύουσα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την προώθηση της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day» και η Ζεντάγια μοιράστηκε δημόσια μία τρυφερή στιγμή με τον σύζυγό της στα social media!

Oι δύο ηθοποιοί - που αποκαλύφθηκε ότι έχουν παντρευτεί - ετοιμάζονται να επιστρέψουν στους ρόλους της Michelle «MJ» Watson και του Peter Parker/Spider-Man στη νέα ταινία «Spider-Man: Brand New Day», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 29 Ιουλίου.

«Απλά ξεπηδήσαμε για να πούμε γεια από τον σταθμό μας στη Ρώμη», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η ηθοποιός.

Δείτε τις φωτογραφίες:

ζεντάγια

Το ζευγάρι μετρά πολλά χρόνια σχέσης και τους τελευταίους μήνες κυκλοφορούσαν φήμες πως οι δυο τους παντρεύτηκαν κρυφά. Πριν από μερικές ημέρες, ο ηθοποιός επιβεβαίωσε για πρώτη φορά την είδηση. Δεν αποκάλυψε ωστόσο, λεπτομέρειες.

Αναφερόμενος σε viral εικόνες για τον γάμο τους που είχαν δημιουργηθεί μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης και είχαν κυκλοφορήσει στο Internet, είπε χαρακτηριστικά: «Δε χρειάστηκε να εξηγήσω τίποτα στην οικογένειά μου, γιατί όλοι ήταν εκεί».

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