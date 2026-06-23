Η Leapmotor επεκτείνει το δίκτυο στην Λάρισα

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Η Leapmotor επεκτείνει το δίκτυο στην Λάρισα
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Συνεχίζοντας με δυναμικό βηματισμό της ανάπτυξη του δικτύου της μέσω της Italian Motion (το portfolio μαρκών της περιλαμβάνει ήδη τις Alfa Romeo, Jeep, FIAT, FIAT Professional, Lepas) του Ομίλου Βασιλάκη, η Leapmotor εγκαινίασε ένα νέο σημείο πωλήσεων και After Sales υπηρεσιών στην Λάρισα, το 12ο σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Leapmotor επεκτείνει το δίκτυο στην Λάρισα
Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Νασιακόπουλος Α.Ε. οι υποψήφιοι πελάτες μπορούν να γνωρίσουν από κοντά και να οδηγήσουν όλα τα μοντέλα της κινεζικής μάρκας, με τα έμπειρα στελέχη πωλήσεων να αναλαμβάνουν την καθοδήγηση ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.
Παράλληλα με τις πωλήσεις, το άριστα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό και οι άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις της Νασιακόπουλος Α.Ε. εξασφαλίζουν κορυφαίου επιπέδου After Sales υπηρεσίες στους ιδιοκτήτες Leapmotor.

Η Leapmotor επεκτείνει το δίκτυο στην Λάρισα
Όλα τα στελέχη του νέου συνεργάτη της μάρκας είναι βαθυγνώστες της υψηλής τεχνολογίας της μάρκας καθώς και της συνολικής κουλτούρας της, συνθέτοντας ένα σημείο έτοιμο να υποστηρίξει τη διαρκώς επεκτεινόμενη γκάμα της κινεζικής μάρκας.Με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης που ονομάζεται T03, το C-SUV με την ονομασία B10 και την ναυαρχίδα C10, η Leapmotor έχει έτσι κι αλλιώς ισχυρή παρουσία στην αγορά, διαθέτοντας τόσο αμιγώς ηλεκτρικά όσο και υβριδικά μοντέλα με τη ριζοσπαστική τεχνολογία Hybrid EV.

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