«Πήρα αποβολή από τον παιδικό σταθμό. Από μικρή ήμουν πολύ αθυρόστομη»

Όσα αποκάλυψε γνωστή performer σε νέα της συνέντευξη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη αποκάλυψε ότι έχει σχέση τριών ετών με τον σύντροφό της, ο οποίος γράφει τα τραγούδια της.
  • Αναφέρθηκε στην παιδική της ηλικία και το γεγονός ότι μεγάλωσε στα Γιαννιτσά, ενώ είναι από την Έδεσσα.
  • Εξήγησε πώς αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις με χιούμορ, αν και παραδέχθηκε ότι δεν είναι εύκολο να είσαι plus size παιδί.
  • Αποκάλυψε ότι πήρε αποβολή από τον παιδικό σταθμό λόγω της αθυροστομίας και της επιθετικής συμπεριφοράς της.
  • Η Χρυσηίδα περιέγραψε τη ζωή της ως γεμάτη χάος, αλλά την απολαμβάνει.

Δεν είναι μόνο τραγουδίστρια, αλλά και πολλά ακόμα! Ο λόγος για τη Χρυσηίδα Γκαγκούτη, που το απόγευμα της Τρίτης βρέθηκε στο Στούντιο 4 της ΕΡΤ, με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

«Πήρα αποβολή από τον παιδικό σταθμό. Από μικρή ήμουν πολύ αθυρόστομη»

Για την προσωπική της ζωή, η performer είπε «Έχω σχέση, το βρωντοφωνάζω όπου σταθώ και όπου βρεθώ, το λέω παντού. Μας κοροϊδεύουν όταν λέμε ότι είμαστε μαζί 3 χρόνια γιατί είχε μεσολαβήσει ένας χωρισμός. Ο σύντροφός μου είναι ο άνθρωπος που μου γράφει και τα τραγούδια" και συμπλήρωσε "Βάζω αυτό το εξάμηνο μέσα στη σχέση μας γιατί υπήρχε επαφή. Υπήρχε πάρα πολύ ρομαντική επαφή, όχι ερωτικής διάθεσης. Έκανε πολύ τρυφερά πράγματα. Και οι δύο δώσαμε δεύτερη ευκαιρία γιατί και οι δύο χωρίσαμε και οι δύο τα ξαναβρήκαμε, δεν έχει "εγώ", "εσύ", ασχέτως που εκείνος λέει ότι εγώ τον χώρισα, δεν το πιστεύω, δεν υιοθετώ».

«Πήρα αποβολή από τον παιδικό σταθμό. Από μικρή ήμουν πολύ αθυρόστομη»

Από την Έδεσσα στα Γιαννιτσά

«Εγώ είμαι από την Έδεσσα, αλλά μεγάλωσα στα Γιαννιτσά. Το πατρικό είναι στην Έδεσσα. Καταπιάνομαι κάθε φορά με κάτι άλλο. Ζω κάθε ημέρα σαν να αποτυγχάνω αύριο και ότι γυρνώ στο σπίτι στην Έδεσσα. Χάνομαι στα πολλά, αλλά μου αρέσει αυτό το χάος», απάντησε στη συνέχεια σε σχέση με τη ζωή και το μεγάλωμά της.

Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις λέγοντας: «Το χιούμορ είναι μόνο άμυνα. Δε διαχειρίζονται όλοι τον πόνο τους με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι εύκολο να είσαι plus size ως παιδάκι και εγώ ανέκαθεν ήμουν έτσι. Καλλιεργείς άλλα κομμάτια στη συμπεριφορά σου, που θα μπορούσαν να γοητεύουν τον περίγυρο. Ακόμα και σε καυγά , θα τον τελειώσω με χιούμορ. Μπορεί να το χάσω όταν νιώθω προδομένη».

«Πήρα αποβολή από τον παιδικό σταθμό. Από μικρή ήμουν πολύ αθυρόστομη»

Η αποβολή από... τον παιδικό σταθμό!

Στην ίδια συνέντευξη αποκάλυψε: «Πήρα αποβολή από τον παιδικό σταθμό. Από μικρό παιδί ήμουν πολύ αθυρόστομη. Οι γονείς μου έγιναν μικροί γονείς και έκανα και εγώ παρέα με τους φίλους τους. Με έπαιρναν στα μπουζούκια. Ήμουν λίγο επιθετική με τα παιδάκια. Τους έτρωγα το φαγητό και τα έβαζα ανάποδα στην τσουλήθρα. Όταν με απείλησε η νηπιαγωγός ότι θα πάρει τηλέφωνο τη μητέρα μου, η αντίδρασή μου ήταν λίγο περίεργη. Της είπα ότι θα αυτό… τα αυτά. Το ήξερα».

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